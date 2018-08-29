Экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов освобожден из СИЗО

Фото: Реальное время

Накануне в 17 часов вечера в Казани был освобожден из-под стражи бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов.



Его доставили из СИЗО в ГСУ МВД Татарстана и там, взяв подписку о невыезде, отпустили. Эту информацию источников «Реального времени» уже подтвердил адвокат обвиняемого Мидхат Курманов.

По мнению защитника, освобождение Дьяконова напрямую связано с тем, что его дело взяла на контроль Генеральная прокуратура РФ, потребовав представить доказательства причастности бывшего ректора казанского вуза к хищениям.

Напомним, на прошлой неделе Верховный суд РТ признал законным продление ареста ученому на срок свыше года. Дьяконова вместе с группой сотрудников вуза обвиняют в причастности к 10 эпизодам хищений с оборонными контрактами и благотворительной помощью. Ущерб оценен следствием в 64,2 млн рублей.

Сам Дьяконов на всех последних заседаниях по мере пресечения заявлял о невиновности, требовал немедленного освобождения и рассказывал о фальсификации уже изученных им материалов дела.