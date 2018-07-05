Дело проректора Иванова: признался в афере на миллион — получи штраф 50 тысяч

Согласно приговору, чиновник КНИТУ-КХТИ превысил полномочия, фиктивно трудоустроившись к подчиненному на зарплату в 45 тысяч рублей

Легким испугом и штрафом чуть больше незаконной зарплаты отделался 68-летний доктор педагогических наук Василий Иванов. Казанский суд признал бывшего проректора КНИТУ-КХТИ виновным в превышении полномочий, вследствие которого родной вуз лишился 1 млн 335 тысяч рублей. Деньги ушли на вторую зарплату проректора в качестве главного научного сотрудника Высшей школы экономики КНИТУ — причем 45 тысяч в месяц ему платили за труд, которого не было. Ущерб не возмещен, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

За время следствия ущерб сократился вдвое



«Мертвые души» с живой зарплатой в Татарстане успели отметиться в самых разных сферах. За получение заработка фиктивного работника в свое время держал ответ начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов (дело закончилось за примирением с исполкомом), за придуманные консультации школе с реальными тратами на банкеты, подарки и даже Крым осудили условно главу управления образования Альметьевска Рафаэля Ганиева и целую группу его подчиненных. На уровне руководства высших учебных заведений проректор из КНИТУ, пожалуй, стал первым.

Справедливости ради отметим, что в других вузах Казани столь мощной силовой разработки деятельности руководящих кадров попросту не было. Когда Следком взялся за Иванова, МВД, ФСБ и прокуратура уже успели посадить его коллегу проректора Ильдара Абдуллина, а затем привлечь к ответственности его же и еще шесть сотрудников КНИТУ, включая отставного ректора Германа Дьяконова. Их дело о хищениях по оборонным контрактам и фиктивном списании спонсорской помощи «Газпрома» до суда пока не дошло.

Первый проректор КНИТУ Василий Иванов был задержан 11 января 2018 года и на следующий день отправлен судом под домашний арест. В апреле эту меру пресечения следствие заменило подпиской о невыезде. Если поначалу 68-летнего чиновника от образования подозревали в мошенничестве и служебном подлоге с общим ущербом для вуза 2,7 млн рублей, то в суд дело ушло лишь по обвинению в превышении должностных полномочий. А ущерб сократился до 1,3 млн рублей: преследование Иванова по эпизоду с фиктивным совместительством двух должностей 15 его подчиненными было прекращено. Следком ограничился эпизодом с незаконной выплатой второй зарплаты самому проректору.

Когда Следком взялся за Иванова, МВД, ФСБ и прокуратура уже успели посадить его коллегу проректора Ильдара Абдуллина. Фото Ирины Плотниковой

Обвиняемый: «Иногда тратил на нужды ИДПО, а не забирал себе»

Вину в преступлении чиновник от образования с опытом работы в обкоме партии поначалу не признавал. Утверждал, что по просьбе Сергея Киселева, директора Высшей школы экономики КНИТУ (структурного подразделения Института дополнительного профобразования КНИТУ до 2016 года), работал там в 2011-2015 годах консультантом. И в его обязанности входила реклама ВШЭ и привлечение студентов, отбор преподавателей, вопросы лицензирования, аккредитации, и деньги ему платили за дело. Впрочем, уже к апрелю Иванов показания поменял, признав — «фактически не работал научным консультантом, а только получал зарплату в 45 тысяч». Причем «полученные средства иногда тратил на нужды ИДПО, а не забирал себе...».

Сотрудники ВШЭ выгораживать начальника не пытались. Главбух призналась на следствии — сама должность главного научного сотрудника в учреждении появилась лишь для того, чтобы каким-то образом узаконить выдачу Иванову требуемых им ежемесячно 45 тысяч. А директор Киселев был вынужден пойти на уступки своему непосредственному руководителю. Более того, он лично забирал конвертик для Иванова с зарплатой и ордером в бухгалтерии, а на следующий день возвращал туда подписанный шефом ордер. Чтобы выдавать на руки проректору ровно 45 тысяч рублей, ему ни за что начисляли 51,7 тысячи.

Но как только ВШЭ в 2016-м признали самостоятельным подразделением КНИТУ, должность «главного сотрудника» ликвидировали и выплаты прекратили! Бухгалтер Института дополнительного профобразования сообщила: наличные от фиктивного трудоустройства в ВШЭ еще 15 сотрудников тратились ею «на нужды ИДПО», на подарки по указанию Иванова и частично передавались ему же.

Отметим, что пост первого проректора КНИТУ его выпускник образца 1976 года занимал практически 20 лет. Причем до этого еще 8 лет Василий Иванов работал проректором по учебной работе. Кстати, он и сейчас числится заведующим кафедрой инженерной педагогики и психологии КНИТУ. Правда, как сообщили «Реальному времени» в вузе, обязанности эти он не выполняет — на время следствия его отстранили. Дальнейшую судьбу этого сотрудника руководство вуза будет решать после вступления приговора в силу.

Суд ограничился уголовным штрафом в 50 тысяч, учтя признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, возраст, наличие у обвиняемого наград и проблем со здоровьем. Фото Максима Платонова



Раскаялся, но не расплатился

Советский райсуд Казани рассмотрел дело экс-проректора в особом порядке, на который согласилась представитель потерпевшей стороны Высшей школы экономики КНИТУ. В прениях гособвинитель Гузель Салимова запросила для признавшего вину подсудимого штраф в 60 тысяч рублей, и защита с таким наказанием была согласна.

Суд ограничился уголовным штрафом в 50 тысяч, учтя признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, возраст, наличие у обвиняемого наград и проблем со здоровьем. При этом вопрос о возмещении ущерба в приговоре отражен не был. Гражданский иск о взыскании переплаченной зарплаты в пользу вуза пока не подавался. Ущерб не погашен, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Сам Василий Иванов комментировать свой приговор в разговоре с «Реальным временем» вчера не стал, переадресовав почему-то все вопросы в пресс-центр родного вуза.