В Казани ушел в адвокаты следователь СК, занимавшийся делом ректора КХТИ

Фото: "Реальное время"

Как стало известно «Реальному времени», на днях службу в Следкоме по РТ оставил Вадим Максимов, один из самых опытных следователей по особо важным делам. После 30 лет в органах прокуратуры и следствия он вышел на пенсию в звании полковника юстиции и уже сдал экзамен на адвоката.



В свое время подследственными Максимова были казанский адвокат Элик Абдрашитов и замглавы Зеленодольского района Фоат Шамсиев, а также оправданный судом замруководителя УФССП по РТ Сергей Плющий.

В этом году полковник предъявлял обвинение четырем полицейским Альметьевска по делу о фальсификации показателей по борьбе с наркотиками путем склонения подозреваемого к производству «дури» с ее последующим изъятием.

В начале июле Максимов направил в суд дело ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Вчера на старте процесса сам Юшко назвал свое обвинение в аферах на 11 млн рублей возмутительным и непонятным.