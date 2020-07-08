Казанский суд cнова отказал в освобождении осужденному экс-проректору КХТИ

Фото: "Реальное время"

Накануне Вахитовский райсуд Казани вынес новый отказ по ходатайству адвокатов осужденного экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдар Абдуллина. Они просили освободить его от наказания по болезни, однако суд обнаружил ошибку в заключении медкомиссии УФСИН по РТ.

Еще на прошлом заседании при рассмотрении материалов выяснилось, что в заключении медиков была указана неверная информация, что Абдуллин осужден в декабре 2015 года Авиастроительным райсудом Казани. На самом деле виновным в аферах с поставками оборудования в вуз его признал Московский райсуд Казани.

На заседании представитель СИЗО-1, где содержится Абдуллин, сообщал — вся остальная информация о приговоре осужденному верна, как и данные самого заключения медиков о его заболевании из утвержденного правительством РФ перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы.

«Тогда заседание отложили, чтобы истребовать у медиков УФСИН справку, подтверждающую, что при составлении заключения в названии суда была допущена техническая ошибка. Однако справку эту мы не получили», — сообщила «Реальному времени» адвокат экс-проректора Юлия Сорокина.

В суд поступило новое заключение медкомиссии — со старой датой и правильным названием храма Фемиды, где выносили первый приговор Абдуллину. Легитимность оформленного задним числом документа вызвала сомнение у всех юристов-участников процесса. Тем более что в деле сохранился оригинал, фигурировавший еще при первом рассмотрении данного ходатайства в феврале этого года. Тогда Вахитовский суд также отказался освобождать Абдуллина, но позже это решение как незаконное отменила апелляционная инстанция.



Чтобы разрешить правовой казус, адвокаты осужденного Владимир Гусев и Юлия Сорокина вчера заявили новое ходатайство, настаивая на истребовании той самой справки с подтверждением технической ошибки в первом заключении. Их позицию поддержал представитель прокуратуры. А суд отказал и по ходатайству о справке, и по ходатайству об освобождении.

В обоих процессах защитники сообщали, что их клиента неоднократно госпитализировали в больницу для осужденных в крайне тяжелом состоянии, его состояние ухудшается, отказали почки, а жизнь теперь зависит от своевременности медицинских процедур.

Накануне в том же суде стартовали прения по новому делу КХТИ с ущербом 64,2 млн рублей, где гособвинитель запросил для Абдуллина еще 6 лет колонии, а для бывшего ректора — 9 лет.

