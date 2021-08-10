В Казани начался суд над ректором КХТИ Сергеем Юшко

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Скамью подсудимых Вахитовского райсуда Казани занял сегодня ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

На предварительном слушании защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру, суд отказал, передает журналист «Реального времени».



Интересы Юшко в процессе представляют казанский адвокат Олег Шемаев и его московский коллега Александр Погодин. Вину их клиент не признает с первого дня следствия.

Напомним, 28 апреля 2020 года Юшко задержали сотрудники ФСБ и Следкома в здании вуза, а 30-го суд отправил его под домашний арест. Через год эта мера пресечения была отменена. Сейчас временно отстраненный от работы ректор находится под подпиской о невыезде.

Сергея Юшко обвиняют в хищении бюджетных средств на общую сумму свыше 11 млн рублей.

По версии СК, в 2004—2017 годах он незаконно получал зарплату в вузе, параллельно работая также на полную ставку и в режиме полной занятости в технопарке «Идея». Лишнюю зарплату силовики оценили в 9,8 млн рублей, а ущерб по второму эпизоду — еще в 1,3 млн рублей. Речь о проведении семинара по повышению квалификации в декабре 2013 года, за который, по версии следователей и прокуроров, было заплачено в 10 раз больше его реальной стоимости, поскольку ни иностранных специалистов, ни положенных часов лекций участники не дождались.

Под арест по уголовному делу попали дом и две иномарки обвиняемого.