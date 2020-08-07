Экс-ректора КНИТУ-КХТИ приговорили к 7,5 года колонии

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Получил срок в 7,5 года колонии общего режима бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. Согласно приговору Вахитовского райсуда Казани, он признан виновным в хищении средств вуза с ущербом в 42,6 млн рублей, передает из суда журналист «Реального времени».



Суд установил, что преступления совершались с июля 2012 года по январь 2016 года в сговоре с подчиненными Дьяконова. Из приговора следовало, что показания против экс-руководителя КХТИ дали бывшие проректоры, соучастники преступлений Ильдар Абдуллин и Александр Кочнев, а также супруга Абдуллина.

Сами факты хищений суд счел доказанными, правда, сократил на треть размер ущерба. Если следователи МВД Татарстана и гособвинители полагали, что в результате афер при исполнении госконтракта Минпромторга РФ на разработку технологии производства «пластиковой брони» и проведении семинаров за счет благотворительных средств ПАО «Газпром» были похищены 64 млн 216 тыс. рублей, то суд счел доказанным хищение только 42 млн 569 тыс. рублей.

Денег этих у подсудимых, включая ректора, следствие не обнаружило.

Дьяконов вину не признал. Настаивал на оговоре со стороны бывших замов и фальсификации со стороны следствия.

Напомним, в прениях гособвинитель запрашивал для этого осужденного 9 лет колонии.