«Я удовлетворен приговором»: суд Татарстана согласился с оправданием экс-ректора КХТИ Сергея Юшко

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратуре Татарстана не удалось вернуть на скамью подсудимых бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и экс-директора технопарка «Идея» Сергея Юшко. Сегодня Верховный суд РТ признал его оправдательный приговор законным и обоснованным, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сегодня в последнем слове оправданный заявил: «Я категорически отрицаю вину по обоим эпизодам». По его словам, никто из университетской общественности просто не позволил бы ни ему, ни кому-либо другому «на протяжении 14 лет числиться на работе, на выборной публичной должности и ничего не делать, а лишь получать заработную плату».

— Я просто не смог бы семь раз проходить полноценную публичную процедуру избрания во всех инстанциях университета на должности и каждый раз набирать на Ученом совете КНИТУ не просто большинство, а квалифицированное большинство (более двух третей) голосов при тайном голосовании, — сообщил бывший ректор.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции растянулось на несколько заседаний. Представитель прокуратуры РТ Марат Галлямов настаивал: «Вина оправданного была доказана, но суд первой инстанции неправильно оценил доказательства». По мнению стороны обвинения, объем должностных обязанностей гендиректора технопарка «исключает возможность исполнения им обязанностей по другим должностям» — на этом строилось обвинение по первому, ключевому эпизоду дела. По второму эпизоду прокурор указывал: факт зачисления средств на счет технопарка «Идея» установлен, а «распоряжение Юшко этими средствами правовой оценки не имеет».

Напомним, преследование Сергея Юшко началось еще 4 года назад, его обвиняли в двух аферах с ущербом на сумму 11 млн рублей, и в прениях сторона обвинения запрашивала для него 6 лет и 7 месяцев колонии по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере:

Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет» : по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

: по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи». Эпизод 2. «Десятикратная переплата за семинар»: как полагают силовики, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

В январе 2024-го Вахитовский суд Казани полностью оправдал Сергея Юшко, признал за ним право на реабилитацию и отменил подписку о невыезде, а также аресты имущества.

«Совершенно очевидно — я удовлетворен приговором. Прошу его оставить без изменения... Фактически все свидетели обвинения и защиты дали показания в мою пользу», — выступил Юшко в Верховном суде Татарстана. Он напомнил, что его не номинальную работу заведующим кафедрой, деканом и ректором подтверждают бывшие студенты, аспиранты, сотрудники кафедры: «Никто из бывших руководителей КНИТУ-КХТИ не заявил, что были срывы занятий по моей вине... К делу приобщены десятки протоколов заседаний Ученого совета с моими подписями, их достоверность подтверждена участниками этих заседаний», — добавил он.

Оправданный напомнил и о 40 научных работах, которые были опубликованы им лично и в соавторстве в инкриминируемый период, а еще о том, что еще до избрания ректором неоднократно проходил процедуру выборов на должности завкафедрой и декана, причем голосование Ученого совета было тайным. «Я просто достаточно рано защитил докторскую, и поэтому на всех выборах моего стажа и компетенции хватало, чтобы соответствовать требованиям», — объяснил он.

Комментируя обвинение по второму эпизоду, Сергей Юшко напомнил: договор между вузом и технопарком заключался по итогам электронных торгов, в которых участвовали еще две организации. «Эти торги шли почти пять часов и были самыми длинными в истории Агентства по госзаказу РТ — было 120 шагов на понижение, и цена контракта снизилась на 52%. Наименьшую цену предложил технопарк «Идея», — поделился он воспоминаниями и добавил: — Деньги поступили не мне, а на счет технопарка».

Напомним, ранее Юшко отмечал, что отказ от иностранных педагогов был вынужденным — ввиду позднего выделения средств организовать их приезд просто не успевали, и вопрос, проводить ли семинар с другими специалистами либо возвращать деньги в бюджет, согласовывался с заказчиком. О своей невиновности ректор твердил на предварительном следствии и в суде. В его защиту свидетельствовали и бывший первый вице-премьер Татарстана, экс-председатель совета директоров технопарка «Идея» Равиль Муратов, и два бывших ректора КНИТУ-КХТИ Сергей и Герман Дьяконовы. В свою очередь, адвокаты подсудимого Олег Шемаев и Александр Погодин указывали: большинство потенциальных свидетелей из числа студентов почему-то к следователям не вызывали.

В Верховном суде РТ защитники настаивали, что процесс в первой инстанции проведен на высоком профессиональном уровне, без процессуальных нарушений и оправдательный приговор вынесен обоснованно.

«Если проводить аналогию с боксерским поединком, то гособвинение, как боксер, который пропустил кучу ударов, проиграл нокаутом и теперь предлагает — бой отменить и провести заново с другим судьей. Это просто абсурдно», — заявлял адвокат Александр Погодин.

Его коллега Олег Шемаев привел цитату из апелляционного представления прокурора: мол, «выводы суда основаны на соотношении меньшего к большему — 14 человек указали, что Юшко свои функции в вузе в полном объеме не исполнял, а 22 говорят обратное». Защитник с такой расстановкой акцентов не согласен. «Прокурор забыл о презумпции невиновности», — отметил он и добавил, что обвинение выдвигалось не по качеству работы его клиента — силовики настаивали на полном неисполнении обязанностей.