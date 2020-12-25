«Избавился от структур-паразитов»: врио ректора КНИТУ ответил негодующим сотрудникам

Прямая линия «как у Путина» (или не как у Путина)

Выходец из СИБУРа Юрий Казаков стал врио ректора КНИТУ около полугода назад и с тех пор успел, что называется, «навести шороху» в университете. Из самых обсуждаемых в вузе решений нового врио — увольнение множества руководителей из предыдущей команды, в том числе многих проректоров, уже не один десяток лет работающих в вузе. На их место он назначил выходцев из СИБУРа и других коммерческих структур. Также КНИТУ оказался в центре скандала с выселением преподавателей из общежития, который освещался недавно в региональных СМИ.

В свете этого перед Новым годом Казаков устроил собственную «Прямую линию» под названием «Открытый диалог» — в течение полутора часов он онлайн отвечал на присланные заранее и заданные по ходу действия вопросы, преимущественно анонимные. Ведущая онлайн-конференции, руководитель пресс-центра вуза Алла Кайбияйнен подчеркивала, что вопросы не проходили какого-либо цензурирования — зачитывали их в исходном виде, даже без стилистических правок.

Откровенности ректора сотрудники КНИТУ, слушавшие сегодня прямую линию, даже удивились. «Мы уверены были, что все неудобные вопросы «срежут». А он напрямую отвечал, не как у Путина. Он ответил, теперь хотя бы на некоторое время слухи и пересуды поутихнут. Осталось посмотреть, что реально он сделает — [бывший ректор КНИТУ Сергей] Юшко тоже много чего обещал», — говорит один из сотрудников администрации вуза.

В течение полутора часов Казаков онлайн отвечал на присланные заранее и заданные по ходу действия вопросы, преимущественно анонимные. Фото: скриншот трансляции

Об уволенных руководителях

Вопрос (или скорее обращение) об увольнении топ-менеджеров вуза из команды предыдущих ректоров был задан в довольно эмоциональной форме — как отметил сам врио ректора, было ощущение, что автор вопроса «берет так руками за воротник и спрашивает: «Вот, Казаков…»

Звучало обращение примерно так: «Все руководящие должности заняли ваши люди, для которых КХТИ ничего не значит. Ни одно место в администрации не занял исконный представитель вуза, все такие сотрудники, напротив, были выставлены как неэффективные и неугодные. Те, кого вы привели, уже показали, как они чужды вузовской науке и вузу, а вуз — им», — писал автор вопроса.

Ответ Казакова оказался не менее эмоциональным — он обличал не только неэффективность предыдущих руководителей, но косвенно обвинял и в воровстве.

— Кто эти «исконные представители»? Бывший проректор по финансам и экономике? Главный бухгалтер? Проректор по безопасности? И так далее. Именно они исконные представители, которые были вытеснены? Ни одной конкретной фамилии от автора не прозвучало. Вопрос звучит как обвинение, но несколько абстрактно. Некоторые сотрудники просто просиживали штаны на работе, некоторые откровенно вредили университету. Если бы была другая ситуация в университете, то Казакова бы здесь не было. Если бы Казаков или кто-то другой пришел в университет, он в любой нормальной ситуации осмотрелся бы, посмотрел, кто соответствует его ожиданиям, кто нет. Мне приходилось действовать быстро.

Все стало понятно через месяц, когда финансовых документов по моему запросу я просто не увидел. Люди откровенно саботировали решения, принимаемые врио ректора. […] Поэтому мне приходилось замещать ключевые должности людьми, которых я знаю, с которыми много лет работал. Которые не будут за моей спиной воровать, да и в принципе воровать, — горячился Казаков, иногда начиная говорить о себе в третьем лице.

Одно из увольнений Казаков прокомментировал отдельно, в более мягкой форме. Речь идет о ныне покойном бывшем начальнике Управления информатизации вуза Александре Шамове — он скончался в ноябре, а уволен был за несколько месяцев до этого.

— Решение принималось мной. Прежде чем принимать какое-либо решение, я всегда делаю определенный аудит текущего состояния. В части IT аудит делал приглашенный консультант, и если выражаться простыми словами, мы находимся в состоянии, близком к разрухе. Это не вина одного человека, это следствие системного подхода. Мне кажется, к определенному возрасту при равнодушном отношении руководства человек устает, перегорает. При большом багаже опыта, при любви к университету роль его важна, но уже в качестве наставника, а не руководителя, — сказал Казаков.

Старую команду Казаков явно не горит желанием видеть вообще. Так, он заявил, что не примет на работу в администрацию вуза недавно освободившегося экс-проректора КНИТУ Абдуллина, если тот попросит.

— Принципы у меня таковы, если этот человек захочет со мной встретиться, я с ним встречусь. Если решит вернуться в административные, руководящие структуры, ответ будет однозначно «нет». Впрочем, такой же ответ получили и другие бывшие руководители, — добавил он.

Старую команду Казаков явно не горит желанием видеть вообще. Так, он заявил, что не примет на работу в администрацию вуза недавно освободившегося экс-проректора КНИТУ Абдуллина, если тот попросит. Фото: Ирина Плотникова

О новой команде и зарплатах

Из текста вопросов и реплик Казакова можно предположить, что зарплаты новые руководители получают немаленькие. Один из комментаторов напрямую попросил назвать зарплаты трех конкретных руководителей среднего звена, приглашенных Казаковым в вуз. Врио ректора на это отвечал, что зарплата руководителей под его началом зависит от эффективности и полезности для вуза.

— Там, откуда я пришел, это было в принципе не принято обсуждать. Такие же принципы действуют и в западных компаниях. Поэтому точных цифр вы не получите. Скажу лишь, что одна и та же должность может стоить неодинаково в зависимости от полезности, — возмущался врио ректора и подчеркнул, что вопрос зарплат конкретных людей комментирует последний раз.

Что касается оплаты труда — Казаков удивлялся существующей системе, когда зарплата формируется «из большого количества надбавок, происхождение которых не всегда даже руководители, давно работающие в подразделении, могут объяснить». Как рассказывали сотрудники вуза «Реальному времени», с пришествием Казакова некоторые из них этих надбавок лишились. Казаков же пообещал внедрить новую систему оплаты труда — ее пока еще предстоит разработать. Ориентироваться в этом вопросе, как и в других управленческих практиках, Казаков намерен на СИБУР, впрочем, пообещал обсудить вопрос новой системы оплаты труда с коллективом.

— Иногда бытует мнение: то, что я уже на работе появился, заслуживает оплаты, а то, что сверху, — должно оплачиваться сверху, — раскритиковал Казаков существующие порядки.

В целом же, пообещал Казаков, сотрудников ожидает повышение зарплаты за счет сокращенных единиц штата (о них ниже) — доходы сотрудников должны возрасти примерно в два раза. Также он рассказал о небольшой плановой индексации зарплат в январе.

Казаков пообещал внедрить в вузе новую систему оплаты труда — ее пока еще предстоит разработать. Фото: Максим Платонов

О сокращениях

Параллельно со сменой команды Казаков провел в вузе и ощутимые сокращения. Их масштаб в целом оценить тяжело — озвучены цифры во время прямой линии не были, спикер лишь заверил, что профессорско-преподавательский состав не сокращали. Однако в целом сокращения он назвал нормальным процессом и даже рассказал об экономическом эффекте.

— Считаю, что это нормальный процесс — управление расходами, повышение эффективности. Но нужно осознавать последствия. Есть две крайности: первая — раздутость штата и неумение управлять штатной численностью. Как правило, когда в таких случаях задаешь вопрос: «А зачем такие раздутые штаты?» — тебе отвечают: «Ну всегда так было, никогда не анализировали». Второе — гонка за сокращением штата, тогда подразделение может потерять в эффективности.

Казаков рассказал, что уже была проведена оптимизация охранной службы, сократили 26 неэффективных ставок, сэкономили 6 млн рублей. «Избавился я от неэффективных структур-паразитов, которые все знают», — добавил врио ректора, тем самым, по его словам, сэкономили еще несколько миллионов рублей.

Также спикер рассказал, что убрал все ставки советников ректора, которых было около 12, каждая из них «кушала» в среднем по миллиону рублей в год. «Большинство из этих так называемых советников никто в университете не видел», — добавил Казаков.

Об общежитии

Врио ректора прокомментировал и недавний скандал с выселением сотрудников из «преподавательского» общежития на Товарищеской (в структуре КНИТУ сейчас известно как ДАС№7) — правда, лишь частично, только в вопросе выселения молодых преподавателей.

— Что касается вопроса о том, что молодых, подчеркиваю, молодых, выгоняют из общежития, то это, на мой взгляд, спекуляция, хайповая такая тема. Возьмем Дом аспирантов и студентов №7. Средний возраст проживающих [там] молодых ученых и не только ученых — 58 лет. Если говорить о среднем возрасте всех сотрудников университета — это 47 лет. Ни одного представителя ППС (профессорско-преподавательский состав, — прим. ред.) моложе 35 лет, проживающего в этих квартирах, нет, или мне об этом неизвестно. Есть аспиранты, которые совмещают с преподавательской деятельностью и живут в этих общежитиях, их этот вопрос никак не касался, они как жили в общежитиях, так и продолжают там проживать, — заявил ректор.

Казаков прокомментировал и недавний скандал с выселением сотрудников из «преподавательского» общежития на Товарищеской

О совмещении

Один из вопросов, заданных в чате, был связан с тем, что Казаков некоторое время был преподавателем в КНИТУ, работая при этом в СИБУРе, — спрашивали, как ему это удавалось. Казаков выразил недоумение, почему всех этот вопрос так беспокоит. Однако отметим, что в основе уголовного дела предыдущего врио ректора Сергея Юшко лежит именно своеобразное «совмещение» — должности декана в КНИТУ и должности руководителя технопарка «Идея».

Казаков же подробно объяснил, как он совмещал две должности.

— Господин Казаков никогда полную ставку не занимал, это было 0,1 ставки на кафедре. Все мои публикации, патенты, монографии, статьи зачастую без авторства и участия университета, шли в зачет университета и кафедры. Какая нагрузка у меня была — это курсовые, практики, дипломы, сами понимаете, это можно было выполнять удаленно. При этом было несколько случаев, когда база предприятия, которое я возглавлял, с точки зрения исследовательского оборудования, вот эта база использовалась для дипломников и аспирантов, — рассказал Казаков.

Александр Артемьев