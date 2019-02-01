Дело КНИТУ-КХТИ дошло до Страсбурга

Осужденный проректор Ильдар Абдуллин из Татарстана оспаривает в ЕСПЧ справедливость своего приговора

Фото: Ирина Плотникова

Дело о хищении 28 млн рублей в КНИТУ-КХТИ дошло до Европейского суда по правам человека. По жалобе казанского профессора Ильдара Абдуллина на приговор 2015 года Министерству юстиции РФ адресованы вопросы о соблюдении его права на справедливое судебное разбирательство. Решение ЕСПЧ может стать основанием для отмены казанского приговора и сыграть свою роль в новом деле КХТИ, сообщил «Реальному времени» автор жалобы — московский правозащитник Валерий Шухардин.

Вину не признал, в колонию не уехал



Бывший топ-менеджер казанского вуза Ильдар Абдуллин находится за решеткой с декабря 2015 года. По приговору Московского райсуда Казани он получил 6 с половиной лет колонии общего режима за хищение 20 и 8 млн рублей по контрактам КНИТУ-КХТИ на поставку оборудования.

Деньги не нашли. Вину по этому делу экс-проректор не признавал и не признает. Однако суд счел доказанным, что Абдуллин, как куратор работы аукционной комиссии, сначала пособил знакомому предпринимателю в заключении двух контрактов, а в обмен потребовал поделиться с ним деньгами. Согласно приговору, казанский бизнесмен Игорь Кушниковский дважды передавал проректору КХТИ крупные суммы наличными в Москве в присутствии третьего казанца — Александра Дресвянникова.

В апреле 2016-го Верховный суд РТ в апелляции согласился с приговором, исключив лишь дополнительное наказание Абдуллину в виде лишения права занимать должности в учреждениях образования. Две его жалобы в кассацию были отклонены со ссылкой на несоответствие нормам права.

После вступления приговора в силу в колонию доктор технических наук так и не уехал — арестовали по новому делу КХТИ. Он начал сотрудничать со следствием — давать показания против коллег, включая теперь уже бывшего ректора Германа Дьяконова. В 2018-м Ильдар Абдуллин вновь оказался на скамье подсудимых уже в составе «организованного профессорского сообщества» по делу о хищении и обналичивании 64 млн рублей. Из средств по контрактам на изготовление пластиковой брони с Минпромторгом РФ и благотворительной помощи «Газпрома».

В июне 2016 года суд в Страсбурге принял к производству жалобу по делу «Ильдар Абдуллин против Российской Федерации». В декабре прошлого года в правительство РФ направили вопросы по нему. Фото haber10.com



ЕСПЧ спрашивает: «Привлечены ли свидетели к уголовной ответственности?»

В июне 2016 года суд в Страсбурге принял к производству жалобу по делу «Ильдар Абдуллин против Российской Федерации». В декабре прошлого года в правительство РФ направили вопросы по нему. Их список опубликован на сайте ЕСПЧ на французском языке. Первый же вопрос сформулирован так: «Было ли справедливо рассмотрено существо уголовного обвинения против заявителя, как того требует пункт 1 статьи 6 Конвенции (по защите прав человека и основных свобод)?»

Ниже даны уточняющие вопросы:

— Соответствовал ли принципу равенства сторон отказ национальных судов по ходатайству Абдуллина о проведении оценочной экспертизы для определения размера ущерба вузу?

— Должным ли образом национальные суды рассмотрели утверждения заявителя об отсутствии доверия к свидетелям К. и Д., чьи показания послужили доказательствами преступления?

Первоначально К. и Д. вину Абдуллина отрицали, но делали это, как выяснила апелляционная инстанция Верховного суда РТ, «из желания самим избежать какой-либо ответственности». Такая трактовка заинтересовала Европейский суд. У российских властей в лице Минюста спрашивают: какая же оценка дана органом следствия в отношении К. и Д., привлечены ли они к уголовной ответственности?

Под К. и Д. в документах ЕСПЧ подразумевают Игоря Кушниковского, гендиректора фирмы-поставщика «Экофарм», и профессора Александра Дресвянникова, начальника научно-исследовательского управления КНИТУ-КХТИ. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил адвокат Абдуллина, эксперт аппарата Уполномоченного по правам человека РФ и фонда «В защиту прав заключенных» Валерий Шухардин. Именно он готовил жалобу по этому делу в Страсбург.

«Первоначально они говорили, что никаких [обналиченных по контракту] денег никто не передавал. Но когда их задержали, показания изменили, видимо, по просьбе следствия. Чтобы перейти в статус свидетелей», — комментирует развитие событий Шухардин. Фото Ирины Плотниковой

Ранее в судах защитники проректора заявляли — Кушниковский закупил за границей оборудование б/у и поставил его в КХТИ под видом нового, обманув университет в вопросе качества и свойств товара, причем техзадание для контракта готовил именно Дресвянников. Поэтому К. и Д. изначально подозревались в хищении наравне с Абдуллиным.

— Первоначально они говорили, что никаких [обналиченных по контракту] денег никто не передавал. Но когда их задержали, показания изменили, видимо, по просьбе следствия. Чтобы перейти в статус свидетелей, — комментирует развитие событий Шухардин.

Еще один вопрос ЕСПЧ касается сохранения ареста на имущество осужденного Абдуллина при отсутствии иска о возмещении ущерба на момент вынесения приговора. Тут стоит пояснить: в суде Абдуллина обвиняли в хищении 56 млн рублей, полученных «Экофармом» по двум контрактам, на стадии прений прокуратура уполовинила ущерб, не объясняя причин.

«С момента коммуникации жалобы решения ЕСПЧ приходилось ждать от месяца до 7 лет»

Среди клиентов Валерия Шухардина — экс-мэр Москвы Юрий Лужков, Михаил Косенко из дела «Болотной площади», задержанный на одиночном пикете политик и правозащитник Лев Пономарев. К делу казанского профессора Абдуллина московский адвокат подключился в 2016 году, лично участвовал в заседаниях апелляционной инстанции Верховного суда РТ наравне еще с четырьмя казанскими адвокатами. Считает, их доводы были проигнорированы. Поэтому и подал жалобу в Европейский суд.

На вопрос, когда ждать решения по делу «Абдуллин против РФ», Валерий Шухардин сообщил «Реальному времени» — временного регламента у ЕСПЧ нет. Он предусмотрен лишь для сторон — в ближайшие месяцы правительство РФ должно отправить ответы на поставленные вопросы, после чего их перешлют адвокату для подготовки возражений. На это защитникам дают 4 недели. Само решение принимается в ходе анализа письменных документов, за закрытыми дверями.

К делу казанского профессора Абдуллина московский адвокат подключился в 2016 году, лично участвовал в заседаниях апелляционной инстанции Верховного суда РТ наравне еще с четырьмя казанскими адвокатами. Фото Ирины Плотниковой

«В моей практике с момента коммуникации жалобы решения приходилось ждать от одного месяца до 7 лет, на тот момент человек уже освободился», — вспоминает защитник. Речь о деле его земляка — жителя Ижевска Сергея Фефилова. Он был осужден за убийство милиционера в 2005 году по явке с повинной, противоречащей иным доказательствам, и отсидел 12 лет. В 2018-м ЕСПЧ установил — право на справедливое судебное разбирательство в деле Фефилова было нарушено. В счет компенсации Россию обязали выплатить 4,5 тысячи евро.

По словам Шухардина, кроме компенсации морального и материального вреда, решение ЕСПЧ о нарушении статьи 6 Европейской Конвенции может повлечь и отмену приговора с направлением материалов на новое рассмотрение. «Президиум Верховного суда РФ должен решить — влияет ли установленное нарушение на законность приговора. На взгляд юриста — безусловно влияет», — говорит адвокат.

Антипропаганда ЕСПЧ, выигрыши на 1 млн евро и «секретная» статистика

Как выяснило «Реальное время», за движением жалобы Ильдара Абдуллина в Страсбурге следят несколько адвокатов из нового дела КНИТУ-КХТИ. Они, как и Валерий Шухардин, считают, что позиция Европейского суда способна повлиять и на текущее судебное разбирательство.

Адвокат и правовой аналитик международной группы «Агора» Ирина Хрунова говорит, что именно статья 6 Европейской Конвенции представляет для российских юристов особую сложность при обращении в ЕСПЧ: «У меня больше всего отказов в регистрации именно по этой статье. Тем не менее она самая важная для наших клиентов. Потому что выявленные нарушения влекут отмену приговора Верховным судом РФ».

Позиция МВД по РТ по жалобе «Абдуллин против России» проста: приговор не отменен, а значит, комментировать нечего. Неофициально близкие к полицейскому следствию источники заявляют, что решения ЕСПЧ для российских органов власти уже не столь значимы.

Ирина Хрунова говорит, что именно статья 6 Европейской Конвенции представляет для российских юристов особую сложность при обращении в ЕСПЧ. Фото Олега Тихонова

Валерий Шухардин считает подобные высказывания антипропагандой с целью отбить у граждан страны охоту жаловаться, поскольку решения в их пользу ощутимо бьют по госказне. Этот факт на днях признал и замглавы МВД РФ Игорь Зубов, назвавший цифру компенсаций за преследование Навального и других оппозиционеров, — свыше 1 млн евро.

Накануне в Казани прошел семинар для судей Татарстана, организованный при участии ЕСПЧ. На нем руководитель департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы Михаил Лобов напомнил — в прошлом году исполнилось 20 лет со дня ратификации Россией Европейской Конвенции. «Мы очень рады, что несмотря на не самую легкую фазу в отношениях в рамках Совета Европы диалог между судьями продолжается позитивно, конструктивно», — сказал он.

По словам Лобова, если еще 10—20 лет назад из России в ЕСПЧ уходили тысячи жалоб на неисполнение решений российских же судов, то сейчас их нет. Поменялось законодательство, и теперь компенсацию за неисполнение решения можно получить и в России. «Сейчас так же остро стоит вопрос с условиями содержания. Если будет создан внутренний механизм защиты граждан по этой категории жалоб, чтобы они могли разрешаться российскими судами, тогда это будет очень эффективный шаг», — сказал «Реальному времени» глава департамента Совета Европы.

Сколько татарстанцев выиграли в ЕСПЧ по жалобам на справедливое судебное разбирательство и сколько приговоров были отменены? Эти вопросы присутствующие на семинаре руководители Верховного суда РТ переадресовали гостям. Однако ответить на них Михаил Лобов не смог. А внесудебный докладчик, старший юрист ЕСПЧ Анна Степанова сослалась на отсутствие полномочий для подобных комментариев.