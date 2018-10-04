В Казани стартует суд по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ

Фото: Реальное время

Уголовное дело о хищениях в КНИТУ-КХТИ с ущербом в 64,2 млн рублей поступило в Вахитовский райсуд Казани. Председательствующим на процессе назначен судья Алмаз Мухаметшин, дата первого заседания пока не назначена.

На скамью подсудимых отправятся семеро — бывший ректор вуза Герман Дьяконов, ранее осужденный проректор Ильдар Абдуллин, а также декан Валентина Шкодич, профессора Екатерина Сергеева и Лилия Джанбекова, доцент Аркадий Брысаев и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.

Дьяконова обвинили по 10 эпизодам мошенничества, Абдуллина и Шкодич — по пяти, а меньше всего их у Джанбековой. По версии ГСУ МВД Татарстана, она причастна лишь к одному хищению.

Напомним, группе сотрудников КХТИ вменяют аферы с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома».

В полном объеме вину признает восьмой фигурант дела — проректор Александр Кочнев, ранее заключивший досудебное соглашение. Его дело будет рассмотрено райсудом отдельно.

Напомним, на финише расследования из СИЗО освободили не признающего вину экс-ректора Дьяконова. Первое интервью на воле он дал «Реальному времени».