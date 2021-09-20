Верховный суд РФ затребовал «дело КХТИ» по жалобе экс-ректора Дьяконова

Фото: "Реальное время"

В Москве оценят законность вступившего в силу приговор по делу об аферах в КХТИ на 42,6 млн рублей. Как стало известно «Реальному времени», в Верховный суд РФ поступила жалоба защиты в интересах осужденного экс-ректора Германа Дьяконова.



«Дата заседания пока не назначена, но Верховный суд России уже решил истребовать дело для изучения», сообщил «Реальному времени» Мидхат Курманов, адвокат осужденного.

Напомним, в августе 2020-го Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о хищениях на 42,6 млн рублей, поступивших в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта и от «Газпрома» в рамках гуманитарной помощи на образовательную деятельность. Пять сотрудников вуза получили условные сроки. Экс-ректора Дьяконова наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима. Такое же наказание с учетом своего первого приговора получил бывший проректор Ильдар Абдуллин, но его общий срок истек еще до вступления приговора в силу.

В апелляции Верховный суд РТ сократил посадку Германа Дьяконова на 1 месяц. Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.



Бывший ректор продолжает настаивать на своей невиновности. Тем временем, потерпевший вуз предъявил иск на 42,6 млн рублей к осужденным экс-сотрудникам, а в Казани стартовал процесс по обвинению уже нового ректора КХТИ Сергея Юшко в аферах на 11 млн рублей.