КХТИ требует 9 млн рублей с проректора-досудебщика

Фото: Реальное время

Накануне Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела экс-проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева. Ранее он полностью признал вину по пяти эпизодам хищений в вузе и заключил досудебное соглашение.

На заседании начальник правового управления КХТИ Олегом Осипенко просил признать вуз гражданским истцом и заявил о желании взыскать с Кочнева 9,6 млн рублей.

Как передает журналист «Реального времени», рассмотреть это ходатайство и передать слово прокурору для оглашения обвинения, суд не смог. На заседание не явились два договорных адвоката Кочнева. Оба прислали заявления — заняты на следственных действиях.

Чтобы не нарушать право подсудимого на защиту, суд был отложен.

Напомним, экс-проректора по учебно-методической работе Кочнева судят отдельно от основной семи его коллег во главе с бывшим ректором КХТИ Германом Дьяконовым. Их обвиняют в аферах с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома». Ущерб следователь ГСУ МВД Татарстана оценили в 64,2 млн рублей.

Напомним, экс-проректора по учебно-методической работе Кочнева судят отдельно от основной семи его коллег во главе с бывшим ректором КХТИ Германом Дьяконовым. Их обвиняют в аферах с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома». Ущерб следователь ГСУ МВД Татарстана оценили в 64,2 млн рублей.