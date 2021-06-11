КХТИ заявил иск на 42 млн к осужденному ректору Дьяконову и его команде

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42,6 млн рублей требует КНИТУ-КХТИ с восьми своих бывших сотрудников, включая ректора Германа Дьяконова. Соответствующий иск к осужденным поступил в Вахитовский суд Казани еще в мае, однако был оставлен без движения.



Как уверяют адвокаты осужденных, при составлении исковых требований юристы потерпевшего вуза допустили серьезную ошибку — попросили взыскать установленный судом ущерб от мошенничества в солидарном порядке со всех осужденных: экс-ректора Дьяконова, экс-проректоров Ильдара Абдуллина и Александра Кочнева, экс-декана Валентины Шкодич, профессоров Екатерины Сергеевой и Лилии Джанбековой, экс-доцента Аркадия Брысаева и экс-директора Центра по разработке эластомеров КХТИ Игоря Дубовика.

Однако вступившим в силу приговором суда лишь бывший руководитель вуза признан виновным во всех 10 эпизодах хищений средств по госконтракту на разработку «пластиковой брони» и материальной помощи ПАО «Газпром» на образовательную деятельность. У остальных количество вмененных эпизодов не превышает пяти, у Шкодич после частичного оправдания остался всего один. А в этом случае исковые требования к каждому ответчику должны быть соразмерны причиненному ущербу. Поэтому гражданское дело по иску вуза пока не назначено к рассмотрению — юристам КХТИ дали время уточнить требования.

Из восьми осужденных по делу КХТИ в местах лишения свободы остается лишь Герман Дьяконов. Он уже отбыл треть из назначенного срока в 7,5 года колонии и заявил ходатайство о замене реального срока принудительными работами.

Напомним, по результатам судебного разбирательства ущерб по этому делу сократился в полтора раза.