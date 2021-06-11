КХТИ заявил иск на 42 млн к осужденному ректору Дьяконову и его команде
42,6 млн рублей требует КНИТУ-КХТИ с восьми своих бывших сотрудников, включая ректора Германа Дьяконова. Соответствующий иск к осужденным поступил в Вахитовский суд Казани еще в мае, однако был оставлен без движения.
Как уверяют адвокаты осужденных, при составлении исковых требований юристы потерпевшего вуза допустили серьезную ошибку — попросили взыскать установленный судом ущерб от мошенничества в солидарном порядке со всех осужденных: экс-ректора Дьяконова, экс-проректоров Ильдара Абдуллина и Александра Кочнева, экс-декана Валентины Шкодич, профессоров Екатерины Сергеевой и Лилии Джанбековой, экс-доцента Аркадия Брысаева и экс-директора Центра по разработке эластомеров КХТИ Игоря Дубовика.
Однако вступившим в силу приговором суда лишь бывший руководитель вуза признан виновным во всех 10 эпизодах хищений средств по госконтракту на разработку «пластиковой брони» и материальной помощи ПАО «Газпром» на образовательную деятельность. У остальных количество вмененных эпизодов не превышает пяти, у Шкодич после частичного оправдания остался всего один. А в этом случае исковые требования к каждому ответчику должны быть соразмерны причиненному ущербу. Поэтому гражданское дело по иску вуза пока не назначено к рассмотрению — юристам КХТИ дали время уточнить требования.
Из восьми осужденных по делу КХТИ в местах лишения свободы остается лишь Герман Дьяконов. Он уже отбыл треть из назначенного срока в 7,5 года колонии и заявил ходатайство о замене реального срока принудительными работами.
Напомним, по результатам судебного разбирательства ущерб по этому делу сократился в полтора раза.ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансыБюджет Татарстан Казанский национальный исследовательский технологический университетГерман Сергеевич Дьяконов
комментарии
В КХТИ воровали, судя по публикациям в РВ, "классически" - не утруждали себя доктора и профессора новыми схемами воровства, использовали "наработки" других "коллег".
Воровство этими "учёными и педагогами" составляло до 40% от суммы гос.заказа или благотворительной помощи.
КХТИ на развитие было выделено несколько миллиардов рублей.
Что-то подсказывает, что 8 миллионов на каждого для этих осуждённых сумма небольшая.
Осужденные продолжают ездить на дорогущих многомиллионных машинах, жить в 200 метровых квартирах и 500 метровых коттеджах, у их родственников успешный развивающийся бизнес, но при этом осужденные не устроились на работу и не желают возвращать наворованные деньги?
В данном случае принудительный труд на благо общества был бы им полезен.