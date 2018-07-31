Герман Дьяконов о годовщине ареста: «Требую, чтобы это беззаконие было прекращено!»

Обвиняемый в мошенничествах на 64 млн рублей экс-ректор КХТИ обратился с заявлением к Верховному суду Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Рассказал судье и прокурору анекдот, прорекламировал сайт в свою защиту, а главное, потребовал освобождения из тюрьмы сегодня 53-летний Герман Дьяконов. «Камерное» выступление бывшего ректора Казанского научно-исследовательского технологического университета, пожалуй, было самым ярким за год его ареста. Но на решение Верховного суда Татарстана оно не повлияло, передает журналист «Реального времени». Отметим, в апелляции Дьяконова впервые защищал экс-министр юстиции РТ Мидхат Курманов.

«Как можно угрожать свидетелю в СИЗО?»



До первой годовщины ареста Германа Дьяконова осталось две недели. 15 августа 2017 года лауреат правительственных премий РФ и РТ, доктор химических наук был задержан и по решению суда водворен в СИЗО-2. «Будем доказывать, что я не верблюд», — сказал он в тот день о подозрениях в свой адрес.

Спустя 11 месяцев бывший ректор КНИТУ-КХТИ предстал перед Верховным судом РТ уже в статусе обвиняемого в деле о мошенничествах с оборонным контрактом и спонсорской помощью «Газпрома». Окончательное обвинение Дьяконову предъявлено по десяти эпизодам преступлений. Общий ущерб бюджету РФ и вузу оценен в 64 млн 216 тысяч рублей.

В преступлениях обвиняются еще шесть сотрудников вуза, включая двух бывших проректоров — Александра Кочнева и уже осужденного Ильдара Абдуллина. Собственно, лишь эти двое и свидетельствуют о виновности Дьяконова, сообщил суду его адвокат Мидхат Курманов. Правда, обратил внимание суда на нетвердость позиции Кочнева — показания против бывшего ректора он дал лишь на одной из трех очных ставок с ним.

Курманов также подчеркнул, что мнение следователя ГСУ МВД РТ Фаниса Галиуллина о возможности Дьяконова на свободе оказать давление на свидетелей и фигурантов дела необоснованно, ведь Абдуллин — под стражей, а Кочнев — под домашним арестом. «Как можно угрожать свидетелю, который находится в СИЗО?! Это же нонсенс, кроме как анекдотом не назовешь, — заявил адвокат. — К тому же следствие закончено, идет ознакомление с материалами дела. Влияй, не влияй — разницы никакой».

«В тюрьме мне не место!»

Сам Дьяконов по видеосвязи с СИЗО-1 еще на старте заседания сообщил суду, что хочет сделать заявление. И получив слово, хорошо поставленным голосом сказал, что содержание его под стражей — типичный пример произвола с целью оказать давление и свести счеты, что слова следователя о возможности скрыться напоминают ему известный анекдот про самогонный аппарат — «давайте судить за изнасилование соседки, потому что аппарат есть». Также Дьяконов обвинил следователей в необъективности и даже подлогах документов, а в финале речи потребовал своего освобождения из тюрьмы. Приводим его речь дословно:

«Содержание меня под стражей почти в течение года с самого начала является абсолютно беззаконным и типичным примером произвола. Никаких реальных оснований для этого не было с самого начала. Единственным мотивом содержания меня под стражей является оказание давления и сведение счетов, ничего более…

В настоящий момент, адвокат уже сказал, оказывать давление я не имею возможности в любом случае. Что касается аргументации, что я могу скрыться, — она очень смешная. Я могу скрыться, потому что у меня есть иностранный паспорт, как говорит следователь. Но это напоминает известный анекдот про самогонный аппарат — давайте судить за изнасилование соседки, потому что аппарат есть… Это было бы смешно, если бы не было грустно.

Следствие ведется с многочисленными нарушениями. Были случаи подлога документов, оказания давления на меня в процессе ознакомления, попытки прекратить ознакомление без должных на то оснований и всячески воздействовать на меня.

Имеется сайт, посвященный моему процессу, — rectordgs.ru. Там есть обращение адвокатов — других адвокатов моих и правозащитников, которые приводят ту же самую аргументацию, что содержание под стражей является абсолютно незаконным и противоречит решениям пленумов президиума Верховного суда РФ.

Поэтому я требую, чтобы это беззаконие было прекращено и меня из тюрьмы отпустили. Где мне, безусловно, не место!»

Урок прокурорского надзора от экс-министра

Упомянув загранпаспорт и ранее звучавшие на судах аргументы следствия, Дьяконов невольно дал наводку оппоненту защиты — прокурору апелляционного отдела прокуратуры РТ Михаилу Пронину. Тот просил признать законным решение Вахитовского райсуда Казани от 19 июля о продлении ареста экс-ректору до 14 августа. «Суд обоснованно указал, что Дьяконов на свободе может скрыться от органов предварительного следствия, оснований для более мягкой меры пресечения не усматривается», — сказал представитель надзорного ведомства и тут же получил мини-урок «прокурорского надзора» от профессора юрфака КФУ Курманова:

— Уважаемый прокурор, вы судьбу человека решаете! В ходатайстве следователя нет таких выражений «скрыться от следствия», вы его придумали! У него были [перечислены] основания — может угрожать свидетелям и т. д. Поэтому я просил бы вас суд в заблуждение не вводить, внимательнее готовиться.

Далее адвокат пообещал довести информацию о случившемся до прокурора РТ и попросил суд вынести частное определение в отношении подчиненного Илдуса Нафикова. «Я студентам всегда говорю: «Идите в прокуроры, два слова надо знать — «возражаю» и «не возражаю». Вы должны мотивировать, обосновывать, почему нельзя другую меру пресечения, — продолжил Курманов. — Это же не мое, это УПК требует, постановление пленума Верховного суда России требует».

Значительно больше нарушений экс-глава Минюста РТ нашел в работе полицейских следователей. Грубейшим из них он назвал всего три приложенных к ходатайству листа из 60-страничного постановления о привлечении Дьяконова в качестве обвиняемого. Остальное суду почему-то представлено не было. Между тем Курманов отмечает — окончательное обвинение Дьяконову предъявлено по 10 эпизодам, причем ни один из них не возбуждался в отношении бывшего ректора и даты якобы совершенных преступлений расходятся с теми, что указаны в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого.

«Я не прошу виновность его определять — его виновность липовая, я знаю, — сказал защитник. — Если два контракта — как может быть 10 мошенничеств? Это нарисовано, чтобы людям показать, какой он преступник».

«И в благодарность в тюрьму на год посадили»

На упомянутом выше сайте в защиту Дьяконова опубликовано его обращение со словами: «Я не являюсь вором, мошенником и организатором преступной группы. И я не признаю обвинений, которые мне предъявлены… Я — ректор, при котором все сотрудники в лучшие годы развития вуза получали по 16 полных зарплат в год, то есть дополнительно двадцать пять процентов к основной зарплате в виде премий. Я — ректор, который всегда, в любых ситуациях отстаивал интересы университета и его сотрудников. Как выяснилось — ценой своей свободы. Я обращаюсь к своим друзьям, знакомым, коллегам, ко всей научной и образовательной общественности. Мне необходима помощь в борьбе с этим произволом».

Еще одно обращение написала мать бывшего ректора, обнародовав номер счета для пожертвований в помощь арестованному сыну. К слову, до суда дело КХТИ может дойти уже в этом году: все обвиняемые, кроме Дьяконова, с материалами ознакомились. Он же прочитал 58 из 65 томов. Сейчас вникает в показания свидетелей по делу.

В последнем слове на сегодняшнем заседании обвиняемый ученый вновь не сдержал эмоций, заявив, что произвол и беззаконие длятся без малого год:

— Меня лишили возможности работать, возможности общаться с семьей. Меня лишили возможности зарабатывать деньги. У меня отобрали результаты 15 лет моей жизни, напряженной, поверьте, чрезвычайно напряженной и эффективной работы на благо университета, на благо Республики Татарстан, вот этой, печально известной своим произволом, и благо Российской Федерации. Результаты, которые были достигнуты за время моей работы, свидетельствуют, что я честный и порядочный человек. Наш университет стал номером один в Российской Федерации по своему базовому направлению — химической технологии. Ни один другой вуз в Казани этого сказать не может. И в благодарность меня они в тюрьму на год посадили. Я считаю, это произвол, беззаконие, беспредел, и это надо прекратить.

Когда судья ушел в совещательную комнату, Герман Дьяконов уточнил свои слова об оказываемом на него давлении: «От меня непрерывно требуют признательных показаний, которых я, естественно, давать не собираюсь, поскольку ни в чем не виноват».

Сегодня Верховный суд РТ не нашел оснований для освобождения не признающего вину ректора. Однако в ближайшие две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.