Оглашение приговора по делу КХТИ началось при полной явке

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к оглашению приговора по делу об аферах на 64,2 млн рублей в КНИТУ-КХТИ. В прениях гособвинитель просил для семи профессоров, доцентов и ассистентов реального наказания в 37 лет колонии, а подсудимый экс-ректор Герман Дьяконов обвинял следствие в фальсификации.



Как передает с заседания журналист «Реального времени», на итоговое заседание шесть подсудимых пришли примерно за полчаса, а арестованный экс-проректор еще утром был доставлен в суд из СИЗО. Оглашение может растянуться на несколько дней.

Это дело в МВД Татарстана расследовали более двух лет. Суд растянулся еще на два года. Последние три недели председательствующий Алмаз Мухаметшин провел в совещательной комнате.

Кульминация громкого процесса собрала в зале суда большое количество представителей СМИ.

Оглашение приговора может растянуться на пару дней — с учетом количества фигурантов дела и объема исследованных доказательств по 10 эпизодам, связанным с исполнением госконтракта Минпромторга РФ на разработку технологии и оборудования для производства «пластиковой брони» и проведением семинаров за счет пожертвований ПАО «Газпром».

Напомним, в финале процесса представитель потерпевшего вуза просила о снисхождении и условных сроках для всех подсудимых, вспоминая их вклад в науку.