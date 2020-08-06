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Оглашение приговора по делу КХТИ началось при полной явке

13:22, 06.08.2020 Сюжет:  Скандалы в КНИТУ-КХТИ 2
Оглашение приговора по делу КХТИ началось при полной явке
Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к оглашению приговора по делу об аферах на 64,2 млн рублей в КНИТУ-КХТИ. В прениях гособвинитель просил для семи профессоров, доцентов и ассистентов реального наказания в 37 лет колонии, а подсудимый экс-ректор Герман Дьяконов обвинял следствие в фальсификации.

Как передает с заседания журналист «Реального времени», на итоговое заседание шесть подсудимых пришли примерно за полчаса, а арестованный экс-проректор еще утром был доставлен в суд из СИЗО. Оглашение может растянуться на несколько дней.

Это дело в МВД Татарстана расследовали более двух лет. Суд растянулся еще на два года. Последние три недели председательствующий Алмаз Мухаметшин провел в совещательной комнате.

Кульминация громкого процесса собрала в зале суда большое количество представителей СМИ.

Оглашение приговора может растянуться на пару дней — с учетом количества фигурантов дела и объема исследованных доказательств по 10 эпизодам, связанным с исполнением госконтракта Минпромторга РФ на разработку технологии и оборудования для производства «пластиковой брони» и проведением семинаров за счет пожертвований ПАО «Газпром».

Напомним, в финале процесса представитель потерпевшего вуза просила о снисхождении и условных сроках для всех подсудимых, вспоминая их вклад в науку.

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:58
    Все ждут вынесения справедливого приговора.

    Огромный, многотысячный коллектив КХТИ уже многие годы "лихорадит" - люди не могут понять, кто такие фигуранты этого сложнейшего дела - то ли изощрённые мошенники, предавшие своих коллег, то ли герои науки и образования, как следует из слов потерпевшей стороны.

    Понятно одно были сворованы многие десятки, если не сотни, миллионов бюджетных и благотворительных денег.
    Которые, по словам подсудимых, якобы "бесследно" исчезли.
    Впрочем это "обычное дело"...
    Уголовное...
    Жаль, что в нём замешаны наука и образование.
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  • Анонимно 14:29
    Чудеса- жулики украли деньги У КХТИ,но представители вуза просят о снисхождении к жуликам!
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