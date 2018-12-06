Казанский суд приостановил рассмотрение дела проректора-досудебщика КХТИ

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Задний ход уголовному делу экс-проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева дал сегодня Вахитовский суд Казани. Вместо рассмотрения материалов в особом порядке суд решил отложить процесс над досудебщиком и подождать результата разбирательства в отношении группы коллег Кочнева, передает журналист «Реального времени».

Соответствующее ходатайство сегодня заявил гособвинитель, старший помощник прокурора Казани Руслан Габитов. Он сообщил, что экс-ректор КХТИ Дьяконов и другие подсудимые по делу о хищениях в вузе не признают вину. Поэтому «во избежание расхождения в выводах как гособвинения, так и суда по преступлению» Габитов просил отложить рассмотрение дела в особом порядке, пока до 11 января, поскольку 12-го у Кочнева истекает срок домашнего ареста.

Вахитовский суд согласился с этим ходатайством и приостановил рассмотрение до 11 января.

В перерыве заседания гособвинитель пояснил — в его практике был случай, когда признавший вину и получивший приговор досудебщик в ходе разбирательства по делу своих подельников поменял показания и перестал признавать вину.

Обвиняемый Кочнев и его защитники против отложения дела не возражали. Напомним, в ожидании приговора бывший проректор находится под домашним арестом.

Напомним, экс-проректора по учебно-методической работе Кочнева судят отдельно от семи его коллег во главе с бывшим ректором КХТИ Германом Дьяконовым. Их обвиняют в аферах с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома». Ущерб следователь ГСУ МВД Татарстана оценили в 64,2 млн рублей.