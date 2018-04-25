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Кабинет нового ректора КНИТУ-КХТИ обставят мебелью за 1 млн рублей

07:30, 25.04.2018 Сюжет:  Скандалы в КНИТУ-КХТИ 3
Кабинет нового ректора КНИТУ-КХТИ обставят мебелью за 1 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org / Kazaneer

КНИТУ-КХТИ открыл накануне тендер на закупку мебели для кабинета и приемной нового ректора Сергея Юшко, избранного на пост 15 марта.

Университет планирует закупить для кабинета и приемной Юшко 15 предметов мебели за 1 млн рублей. Согласно сообщению на сайте госзакупок, самыми дорогими являются столы: рабочий стол с тумбами и стол переговоров за 258 тыс. рублей и 224 тыс. рублей соответственно. Столы должны быть отделаны дубовым шпоном и иметь настольное покрытие из натуральной кожи. На кожаное кресло ректора заложили 40 тыс. рублей.

Отмечается, что поставщика определят 14 мая. Он должен будет обставить кабинет ректора в десятидневный срок с момента заключения договора.

Напомним, Вахитовский районный суд Казани продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Дьяконову до 27 июля. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном на проведении научно-практических конференций.

Подробнее об арестах в КНИТУ-КХТИ читайте в специальном сюжете «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:50
    Нужно ли такую дорогую мебель закупать?
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  • Анонимно 09:44
    Вот это да!!!!
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  • Анонимно 09:57
    Убранства при прежнем ректоре были куда скромнее
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