Нижнекамское землячество ищет таланты и встречается со студентами

Одно из старейших татарстанских землячеств обратило взор на молодежь и объявило конкурс креативных проектов

Фото: предоставлено Нижнекамским землячеством

«Наша цель — объединиться, помогать друг другу, знать друг о друге»

В последние годы в Татарстане активизировалась работа землячеств — организаций, в которые объединены уроженцы районов и городов Татарстана, живущие сейчас в Казани. В таких общественных объединениях работают люди, неравнодушные к судьбе и культуре своей малой родины. Собираясь вместе, они поддерживают связь поколений и оказывают поддержку талантливым землякам. Одно из старейших и самых активных на сегодняшний день землячеств — Нижнекамское. Создано оно было в 1999 году по инициативе экс-руководителя завода «Нижнекамскшина» Рината Мухаметшина. Сегодня председателем землячества «Түбəн Кама» является генеральный директор АО «Казэнерго», депутат Госсовета РТ Фанис Нурмухаметов. Вместе с другими инициативными уроженцами Нижнекамска прямо сейчас он вдыхает новую жизнь в работу общественной организации.

Исполнительный директор землячества Ольга Латфулина рассказывает:

— Наша цель — объединение уроженцев Нижнекамска и района, живущих сегодня в Казани. Недавно были актуализированы списки — сейчас в числе наших активистов несколько десятков человек. Первая большая встреча землячества после долгого перерыва состоялась в 2023 году в Казани, в культурном центре «Сайдаш». А в 2024 году мы провели встречу в Нижнекамске, посвященную 25-летию землячества. Общественная организация была создана, чтобы объединиться, помогать друг другу, знать друг о друге. Встречи возобновились и будут проходить ежегодно!

Особенно активными были последние два месяца. В течение февраля и марта Фанис Нурмухаметов проводит активные встречи со студентами казанских вузов, на которых рассказывает о том, как живет и развивается землячество «Түбəн Кама», что у него в планах и каковы перспективы. В частности, сейчас широко анонсируется конкурс проектов «Новые Замыслы», посвященный Нижнекамску. Заявки принимаются землячеством с 17 марта по 17 мая — и есть надежда на то, что на него откликнется по-настоящему активная и креативная молодежь. Уже прошли встречи в КФУ, КГУКИ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, КГАУ, КНИТУ-КХТИ.

предоставлено Нижнекамским землячеством

Какими будут «Новые Замыслы»

Конкурс креативных проектов и идей «Новые Замыслы», объявленный 17 марта, возрастных ограничений не имеет: в нем могут поучаствовать все жители Нижнекамска или его уроженцы, переехавшие в Казань. Можно участвовать как лично, так и целыми командами. Более того, если кто-то очень креативный захочет заявить несколько проектов — его никто не будет ограничивать.

Землячество не стало ограничивать участников в выборе тематики и направления. Амплитуда, в которой можно действовать, максимально широкая: исторические медиапроекты, благотворительные и патриотические, проекты в области архитектуры или досуговой деятельности, популяризация туристических возможностей родного края, ИТ-сфера и самые разнообразные стартапы. Словом, творить и креативить можно по полной программе.

Фанис Нурмухаметов объясняет, почему активно идет в вузы с этим проектом:

— Время идет, мы не молодеем, на пятки наступает подрастающее поколение, многие, к сожалению, не знают о том, что есть такое землячество «Тубен Кама». Наша задача — рассказать об этом, сплотить студентов из Нижнекамска и выявить среди них активных, инициативных. Именно с этой целью был объявлен конкурс креативных идей и проектов «Новые замыслы». Как показывают встречи, студенты проявляют активный интерес к нему.

предоставлено Нижнекамским землячеством

Участникам будет дана возможность защитить свой проект, провести его питчинг. Работы будет оценивать конкурсная комиссия, победители получат дипломы и материальное поощрение. И главное — в организации конкурса участвуют члены Нижнекамского землячества, которые уже имеют большой вес в деловой, политической и общественной жизни республики. А значит, у участников есть возможность обратить на себя внимание и (в случае удачного стечения обстоятельств) напрямую получить поддержку в развитии своего проекта.

«Мы хотим привлечь активную, позитивную, энергично настроенную молодежь»

Помимо конкурса креативных проектов, Нижнекамское землячество возрождает и общественную активность, объединяя уроженцев родного города вокруг важных дел и интересных мероприятий. Например, в феврале побывали в гостях у почетного гражданина и первостроителя Нижнекамска Владимира Пучкина — поздравили с Днем защитника Отечества, поделились воспоминаниями о родном городе, провели интересную и теплую беседу.

А еще земляки-нижнекамцы вот уже второй год подряд от имени организации участвуют во Всероссийском забеге «Лыжня России» и в фестивале «Ночной велофест». Ходят на концерты, обязательно коллективно посещают все мероприятия в Казани, связанные с культурой, историей и общественной жизнью Нижнекамска.

При этом Фанис Нурмухаметов, глядя на ситуацию глобально, не видит проблемы в том, что молодежь уезжает в столицу. Он объясняет, что главное при этом — не терять связи с малой родиной:

— Это нормально, что люди хотят развиваться, расти, выбирают столичные вузы. Тем более что Нижнекамск не так далеко. С вводом в эксплуатацию новых дорог, Вознесенского тракта и моста через Каму родной город стал еще ближе. Знаю, что многие (да и сам я с семьей) в выходные уезжают на свою малую родину к родителям. Но здесь, я считаю, очень высока общественная значимость землячества. Очень важно встречаться и общаться с земляками. Каждый из них интересен и уникален по-своему. Люди, переехав в Казань, не должны чувствовать себя здесь забытыми.

В планах — продолжать работу. Сейчас разрабатывается айдентика землячества, Ольга Латфулина признается, что по ее поводу идут горячие споры, активная работа над этим ведется общими усилиями. У землячества пока нет офиса, но в ближайшей перспективе появится и он. А пока главный канал связи — виртуальное представительство Нижнекамского землячества в Telegram. Нижнекамское землячество начало активно работать с молодежью, планирует и дальше популяризировать свою деятельность. Ведь цель перед этой общественной организацией стоит благородная — сплочение, единение, продвижение бренда своей малой родины.

предоставлено Нижнекамским землячеством

Ольга Латфулина объясняет:

— Встречи наши возобновились после долгого перерыва, но о них знают в основном люди среднего возраста и старшего поколения. А вот молодежь, студенты из Нижнекамска, живущие в Казани, об этом не знают. Поэтому через встречи в вузах мы и хотим с ними познакомиться, рассказать о том, что землячеству уже 25 лет. Предлагаем подписаться на наш телеграм-канал, вливаться в нашу работу, общаться друг с другом. И, конечно, для начала поучаствовать в конкурсе: наша цель — найти активную, позитивную, энергично настроенную молодежь, которая в дальнейшем сможет проявить себя, продвинуть свои идеи и через это все — с честью нести и популяризировать бренд своей малой родины.

Реклама. АО «Казэнерго»