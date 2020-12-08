Верховный суд РТ освободил экс-проректора КХТИ Абдуллина до вступления приговора в силу

Фото: "Реальное время"

Из СИЗО Казани сегодня выйдет бывший проректор КНИТУ-КХТИ Ильдар Абдуллин. Такое решение только что вынес Верховный суд Татарстана по ходатайству адвокатов осужденного, срок отсидки которого с учетом времени ареста истек еще месяц назад, передает с заседания журналист «Реального времени».



Вопрос об изменении меры пресечения осужденному по пяти эпизодам мошенничества был поднят судом. Адвокат Юлия Сорокина тут же попросила — восстановить права ее клиента. И защитник Владимир Гусев поддержал эту позицию, попросив освободить Абдуллина.

Сам бывший дважды осужденный проректор также попросился на волю. «Только что переболел коронавирусом и мне нужно восстанавливаться», сообщил он. Напомним, ранее суд трижды отклонял ходатайство защиты Абдуллина о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания ввиду тяжелых болезней.

Напомним, приговор по делу КХТИ был вынесен в августе 2020 года. Вахитовский райсуд Казани решил, что орггруппы во главе с ректором не было, но был предварительный сговор на хищение средств по госконтракту на разработку «пластиковой брони» и благотворительных пожертвований ПАО «Газпром».

При этом суд сократил ущерб по делу до 42,6 млн рублей. Двое фигурантов были частично оправданы, пятеро получили условные сроки, Дьяконов и Абдуллин — по 7,5 года колонии общего режима.

«Необходимость содержания Абдуллина под стражей отпала», — постановила апелляционная тройка.