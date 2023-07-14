«Отсутствуют все элементы преступления»: МВД Татарстана закрыло дело против профессора КХТИ

Фото: realnoevremya.ru (профессор Гарипов и адвокат Вербах)

Уголовное дело профессора КНИТУ-КХТИ Руслана Гарипова прекращено за отсутствием состава преступления. Такое решение на этой неделе вынесли следователи ГСУ МВД Татарстана, сообщил «Реальному времени» адвокат ученого Андрей Вербах.



По словам защитника, с марта по июль текущего года в МВД предприняли еще несколько попыток закрыть дело Гарипова по нереабилитирующим обстоятельствам — за истечением срока давности. Однако сам профессор и его адвокат были против таких решений и оспаривали их в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в январе 2019-го завкафедрой полиграфических технологий и материалов КХТИ, профессор, доктор химических наук Руслан Гарипов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В марте его задержали и после двух дней в изоляторе ограничили запретом определенных действий по решению суда. Обвиняли, что по его инициативе в 2014 году вуз решил приобрести термогравиметрический анализатор производства США. Выигравшая тендер компания обязалась поставить прибор за 2,8 млн рублей к концу года, но не выполнила условия контракта в срок. Поставщик уведомил заказчика — резкий рост курса доллара увеличил стоимость анализатора до 6 млн рублей.

Разрыв контракта в такой ситуации означал возврат выделенных на закупку средств в федеральный бюджет. Но Гарипов, как полагали полицейские, предложил выход из ситуации — доплату поставщику в 3 млн рублей за счет организации фиктивного переобучения сотрудников кафедры полиграфических технологий. Учебу провели лишь на бумаге, выделенные деньги направили поставщику прибора, и в мае 2015-го КХТИ получил заказанный анализатор.

В апреле 2022-го Вахитовский суд Казани вынес Гарипову оправдательный приговор, не найдя в его действиях состава превышения полномочий. Согласно приговору, действия профессора по предложению заключить договор поставки, согласованию актов приемки прибора не влекли правовых последствий, а все юридически значимые решения принимались должностными лицами вуза на уровне не ниже проректоров.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура РТ добилась отмены этого приговора и направления дела на пересмотр. На повторном процессе защита настаивала — Гарипов не может быть привлечен за должностное преступление так как не является должностным лицом, и ходатайствовала о возврате материалов в прокуратуру. В итоге в августе 2022-го райсуд под председательством судьи Юрия Арсенюка отказался рассматривать дело ввиду процессуальных нарушений в тексте обвинения, в октябре это решение утвердил Верховный суд Татарстана, и все материалы вернулись в Главное следственное управление МВД по РТ.

И вот сегодня адвокат получил постановление следователя на руки. И в нем четко указано — Гарипов не является субъектом преступления по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), поскольку такими полномочиями просто не наделен. Вывод следователя: «Таким образом, в действиях Гарипова отсутствуют все элементы преступления, предусмотренного ст. 286 УК».

— К сожалению, потребовалось много времени, сил и нервов, чтобы по делу наконец было принято законное решение, — комментирует ситуацию Андрей Вербах. — До меня по этому делу работали два адвоката, я приступил на стадии ознакомления с материалами и сразу сделал вывод — к ответственности нужно привлекать совсем другого человека, рангом выше, а он у следствия — в свидетелях.

Сам оправданный следствием Руслан Гарипов лишь сегодня узнал о реабилитирующем его постановлении МВД. «Настроение приподнятое. Я сразу понимал — обвинение несправедливое. Слава Богу, хоть работой мне не запретили заниматься все эти годы. Зато теперь, когда подпись ставлю под документом, всегда думаю — как может откликнуться это решение», — поделился профессор с «Реальным временем».

Отметим, что адвокат Андрей Вербах недавно стал защитником обвиняемого во взятке 14 млн рублей начальника тыла МВД Татарстана, тогда как автора оправдательного приговора по делу Гарипова судью Айрата Галлямова рекомендовали на должность судьи в Херсонском областном суде.

