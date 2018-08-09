Верховный суд РТ огласил компромат на экс-ректора КХТИ и оставил его в СИЗО

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До 27 октября под стражей оставил сегодня Верховный суд Татарстана обвиняемого экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Как сообщает из суда журналист «Реального времени», в суде были оглашены компрометирующие ученого показания его бывших замов.

Из оглашенного протокола допроса бывшего проректора Александра Кочнева, также обвиняемого в хищениях, следовало: после выделения вузу Газпромом пожертвований в размере 15—16 млн рублей, Дьяконов, со слов Кочнева, собрал всех проректоров и, выслушав предложения, на что потратить деньги, сказал лично ему — «как можно больше денег, из тех что выделили, обналичить и отдать ему».

Другой обвиняемый и уже осужденный экс-проректор КХТИ Ильдар Абдуллин на очной ставке с бывшим шефом сказал, что лишь небольшая часть полученных денег шла на проведение конференций и семинаров, остальные «реализовывались» Дьяконовым и Кочневым.

Данные показания в суде сам Дьяконов назвал клеветой, заявив, что к хищениям не причастен, скрываться не намерен и будет добиваться посадки тех, кто его незаконно обвинил. Его адвокат Мидхат Курманов просил суд избрать в отношении его клиента меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Представитель прокуратуры РТ Фарид Сабитов ходатайство следствия поддержал.

Высказывания обвиняемого о фальсификации материалов в тех томах уголовного дела, с которыми он уже ознакомился, следователь ГСУ МВД по РТ Фанис Галиуллин оставил без комментариев.