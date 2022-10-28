Верховный суд Татарстана согласился с возвратом дела профессора КХТИ прокурорам

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Уголовное дело профессора КНИТУ-КХТИ Руслана Гарипова вернется в прокуратуру. Сегодня такое решение Вахитовского райсуда Казани утвердила апелляционная инстанция Верховного суда РТ, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Андрей Вербах.



В апреле 2022 года райсуд оправдал Гарипова по обвинению в превышении полномочий. В частности, указал: действия профессора по предложению заключить договор поставки, согласованию актов приемки прибора не влекли правовых последствий, а все юридически значимые решения принимались должностными лицами вуза на уровне не ниже проректоров.

В силу приговор не вступил — был отменен. При повторном рассмотрении дела в другом составе суда было удовлетворено ходатайство о возврате дела. Защита настаивала — профессор не является субъектом должностного преступления и не может быть привлечен за превышение полномочий. С данными доводами судья согласился частично, усмотрев в тексте обвинения процессуальные нарушения.

Прокуратура оспорила решение о возврате, однако сегодня Верховный суд РТ отклонил эти доводы.

Напомним, по версии обвинения, в 2014 году завкафедрой полиграфических технологий и материалов КХТИ, профессор, доктор химических наук Руслан Гарипов инициировал закупку вузом термогравиметрического анализатора производства США. Компания-победитель тендера обязалась поставить прибор за 2,8 млн рублей к концу года, но не выполнила условия контракта в срок. Поставщик уведомил заказчика — резкий рост курса доллара увеличил стоимость анализатора до 6 млн рублей.

Разрыв контракта в такой ситуации означал возврат выделенных на закупку средств в федеральный бюджет. Но Гарипов, по версии силовиков, предложил выход из ситуации — фиктивное переобучение сотрудников кафедры на неких курсах за 3 млн рублей. Эти деньги были выделены и направлены фирме-поставщику прибора, в итоге в мае 2015-го КХТИ получил заказанный анализатор, а вот обучающие курсы так и не состоялись.

Ирина Плотникова