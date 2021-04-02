Раскаявшийся экс-проректор КНИТУ-КХТИ Кочнев получил 3 года 9 месяцев условно

Фото: "Реальное время" (слева направо - Кочнев, представитель вуза Маслова, адвокат Мишин)

3 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года получил сегодня за пять эпизодов хищения средств КНИТУ-КХТИ экс-проректор по учебно-воспитательной работе этого вуза Александр Кочнев. Такой приговор ему только что огласил Вахитовский райсуд Казани, передает журналист «Реального времени».

Напомним, в прениях гособвинитель Татьяна Маслова просила для Кочнева реальный срок в 4 года колонии. Защита и сам подсудимый настаивали на условном сроке, ссылаясь на искреннее раскаяние, изобличение себя, бывшего ректора вуза Германа Дьяконова, экс-проректора Василия Иванова, декана Валентины Шкодич и директора Центра по разработке эластомеров Игоря Дубовика.

Дело Кочнева рассматривалось судом в особом порядке с 2018 года. Он заключил досудебное соглашение со следствием и предстал перед судом отдельно от семи своих бывших коллег во главе с Дьяконовым. Однако до финальной стадии процесс над досудебщиком дошел лишь после вступления в силу приговора по основному делу. Согласно которому, ущерб по эпизодам с участием Кочнева сократился с 9,6 до 7,8 млн рублей, а существование орггруппы было признано недоказанным.



Судом установлено — эти средства вуз получил в качестве гуманитарной помощи от «Газпрома» на реализацию образовательных программ, а они были похищены путем проведения учебных семинаров с минимальными затратами и обналичивании по фиктивным договорам, а также путем фиктивной выплаты премий.

При вынесении приговора досудебщику судом был учтен ущерб, установленный при рассмотрении основного дела.

В прениях Александр Кочнев заявлял — противоправность своих действий признает, просит прощения у вуза «за причиненные проблемы и трудности». А еще признался, что все 4 года под домашним арестом испытывает «чувство постоянного внутреннего стыда за то, что совершил», и от него «невозможно ни спрятаться, не скрыться».

Заметим, на день оглашения приговора де-факто экс-проректор уже отсидел 3 года и 8,5 месяцев — с учетом домашнего ареста и 2 недель в СИЗО. Подробности — в материале «Реального времени».