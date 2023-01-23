Мировая для ректора: ради вольной Герман Дьяконов обязался вернуть 25 миллионов

Семь его подчиненных по условиям судебного соглашения вместе должны выплатить вузу в 2,5 раза меньше

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Официально устроиться на работу, не менять место жительства, регулярно отмечаться у инспектора и не нарушать закон. С такими условиями из СИЗО Казани выпустили на волю доктора химических наук Германа Дьяконова. Главным козырем бывшего ректора КНИТУ-КХТИ в борьбе за УДО стало мировое соглашение с вузом о порядке выплаты ущерба по делу об аферах на 42,6 млн рублей. По данным источников «Реального времени», чтобы не сорвать мировую, Дьяконов взял на себя даже весомую часть солидарных выплат одного из экс-проректоров.

У изолятора встречали жена и сын

Срок наказания Германа Дьяконова по приговору истекает 23 июня 2026 года. Именно эту дату в пятницу в Верховном суде Татарстана озвучил зампрокурора республики Ильнур Ибрагимов, пытаясь заблокировать условно-досрочное освобождение осужденного ректора.



Сам Дьяконов участия в заседании не принимал, но о его результате узнал оперативно и уже в 17 часов оказался за проходной казанского следственного изолятора на улице Япеева. За 2,5 года со дня приговора он заметно похудел, поседел. «Тюрьма вообще создана, чтобы ломать людей. Поэтому меня в ней и держали в надежде получить признательные показания», рассказывал в интервью «Реальному времени» в 2018-м Дьяконов еще в качестве обвиняемого.

После освобождения в 2023-м категорически отказался от любых комментариев.

За стенами СИЗО освобожденного встречали только жена и сын. Чтобы доставить из суда одни бумаги и оформить в изоляторе другие сотрудникам понадобился почти весь рабочий день. Для сравнения — в свое время решение об УДО для экс-главы банка «Спурт» Даутовой исполнили куда оперативней. Правда, ее освобождали из СИЗО-2 Казани.



Напомним, в августе 2017-го Германа Дьяконова задержали и арестовали в качестве подозреваемого. Через год следователи выпустили его из СИЗО, а еще через два — под стражу бывшего ректора взяли в зале суда, сразу после оглашения приговора. В августе 2020-го Вахитовский суд Казани признал Дьяконова и шесть его подчиненных виновными в хищениях 42,6 млн рублей. Большая часть этих средств поступила в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта, меньшая — в рамках гуманитарной помощи от «Газпрома» на образовательную деятельность. Экс-ректора тогда отправили на 7,5 года в колонию общего режима, но этапировать его в «зону» сотрудники ФСИНа не стали, оставили на хозработах в СИЗО-1 Казани.

Вину в хищениях Дьяконов не признавал с первого дня, указывал, что дело сфабриковано на показаниях его замов-проректоров. Часть других фигурантов дела также отрицала хищения, тем более в составе орггруппы, однако сам факт афер суды трех инстанций сочли доказанным. При этом еще райсуд исключил из обвинения бывшему ректору создание и руководство ОПГ, а также сократил размер ущерба в полтора раза — изначально полицейские следователи включили в него даже налоги, зарплату исполнителей госконтракта и прибыль фирм-поставщиков. К слову, сам госконтракт по разработке технологии и оборудования для производства «пластиковой» брони был исполнен еще в 2015-м, без претензий со стороны заказчика — Минпромторга РФ.

Большая часть из 42,6 млн рублей поступила в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если вкратце, то согласно приговору, среди исполнителей того контракта были «мертвые души», зарплата которых потом обналичивалась и передавалась проректорам и ректору, ряд контрактов с поставщиками заключались по заведомо завышенной цене, а при проведении учебных семинаров за счет «гуманитарки» «Газпрома» оплаченные услуги фирм-организаторов на деле были оказаны самими сотрудниками вуза, а сэкономленные средства — похищены.

Заметим, что проректор Александр Кочнев, заключивший досудебное соглашение, объяснял схему с фиктивными соисполнителями необходимостью неких откатов на федеральный уровень. Но эту версию суды отвергли.

Не признавшие вину согласны возмещать ущерб

Еще в ноябре 2021-го Вахитовский райсуд Казани удовлетворил гражданский иск КНИТУ-КХТИ к восьми бывшим сотрудникам, включая экс-ректора, проректоров, декана и завкафедрой. Солидарно с осужденных взыскали 42,6 млн рублей. В июне 2022-го это решение вступило в силу. А в декабре тот же Вахитовский суд утвердил мировое соглашение между вузом и осужденными, согласно которому до конца 2027 года ущерб по уголовному делу должен быть возмещен в полном объеме.

Как выяснило «Реальное время», само мировое было заключено 11 октября 2022 года и на тот момент четверо осужденных успели погасить почти 3 млн рублей. Больше всех в вузовскую казну поступило в счет заключившего досудебку с силовиками экс-проректора по учебно-воспитательной работе Александра Кочнева (наказан условным сроком 3 года и 9 месяцев) — 1,9 млн рублей. Эти средства в рублях и валюте (включая 17,2 тыс. долларов США и 900 евро) арестовали у Кочнева еще в ходе следствия, а после вступления приговора ГСУ МВД по РТ перечислило их в КНИТУ-КХТИ.

Экс-проректор по науке Ильдар Абдуллин должен выплатить 6 млн рублей. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также на погашение пошли 939 тысяч, ранее изъятые у доцента кафедры менеджмента, гендиректора ООО «НПО «Техно-Лидер» Аркадия Брысаева (4 года условно). Меньше всех из приступивших к погашению на 11 октября выплатила завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова (2,5 года лишения свободы условно по одному эпизоду) — 5 тысяч рублей.



Что до Германа Дьяконова, то он, по данным источников «Реального времени», начал выплаты еще в феврале 2022 года — до вступления в силу решения по иску. Отчислял по 10 тысяч рублей — с зарплаты заведующего прачечной СИЗО. К октябрю выплатил 60 тысяч рублей, а на сегодняшний день — 90 тысяч.

Экс-проректор Александр Кочнев — единственный из ответчиков по иску КХТИ, кто обязался погасить свою часть ущерба до конца 2023 года. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова.

Между тем по условиям мирового соглашения, на бывшего ректора легла самая весомая финансовая нагрузка. С учетом уже погашенных сумм он обязался выплатить 24 млн 967 тысяч рублей. Экс-проректор по науке Ильдар Абдуллин (получивший с учетом первого приговора 7 лет и 5 месяцев колонии строгого режима) должен выплатить 6 млн рублей, экс-проректор по учебно-воспитательной работе Александр Кочнев — 731 тысячу.



При этом Кочнев — единственный из ответчиков по иску КХТИ, кто обязался погасить свою часть ущерба до конца 2023 года. Всем остальным истец и суд обозначили дату окончания выплат — 31 декабря 2027 года с указанием, что ежемесячный платеж не может быть меньше 10 тысяч рублей.

Заметим, с графиком погашения 10 тысяч в месяц или 120 тысяч в год Герману Дьяконову понадобится 208 лет для полного расчета. Чтобы управиться за установленный срок в 5 лет, его ежегодный платеж должен составлять почти 5 миллионов, а ежемесячный — более 400 тысяч. Так что обязательным условием УДО для профессора должна стать не просто официальная, а весьма высокооплачиваемая работа.

Герман Дьяконов после оглашения приговора в августе 2020-го. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экс-директор Высшей школы бизнеса КХТИ профессор Екатерина Сергеева (4 года условно) теперь должна вузу 3,2 млн рублей, наказанный таким же условным сроком экс-доцент Аркадий Брысаев — 1,9 млн рублей.

Бывшая завлабораторией Лилия Джанбекова (2,5 года условно) подписала обязательства о погашении ущерба в размере 780 тысяч рублей. Экс-директор центра по разработке эластомеров вуза Игорь Дубовик и экс-декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич (по 3 года условно) договорились о выплате 473 и 523 тысяч рублей соответственно.

Расчет сумм производился на основании совместного решения всех ответчиков и с учетом их солидарной ответственности по вмененным эпизодам. Однако, по данным источников «Реального времени», в процессе обсуждения деталей мировой один из осужденных проректоров пошел в отказ, заявил — погашение в течение 5 лет нереально. Но передумал, как только половину его долга по иску согласился взять на себя... Дьяконов. Ведь на момент обсуждения деталей соглашения, только он один находился в местах несвободы, и наличие непогашенного иска могло стать помехой к условно-досрочному освобождению.

Зампрокурора РТ о «нежелании Дьяконова встать на путь исправления»

УДО для Дьяконова Вахитовский райсуд Казани одобрил еще 13 декабря, но поскольку прокуратура обжаловала это решение — вопрос о его законности рассматривался 20 января в Верховном суде Татарстана — в том зале, где судят Ильназа Галявиева.

Поддержать позицию надзорного ведомства в апелляцию пришел заместитель прокурора республики Ильнур Ибрагимов и попросил отменить постановление об УДО, как «незаконное, необоснованное и вынесенное без всестороннего изучения личности осужденного».

— Судом первой инстанции не дана должная оценка частичному признанию вины Дьяконовым и несогласию с назначенным по приговору суда наказанием. Частичное признание вины, а также частичное возмещение ущерба свидетельствует об отсутствии критики содеянного, нежелании встать на путь исправления и недостаточности исправительного воздействия наказания, — считает Ибрагимов.

Зампрокурора РТ Ильнур Ибрагимов констатировал — погашение «носит формальный характер для соблюдения условий УДО». Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Зампрокурора РТ отметил — на момент удовлетворения ходатайства об УДО Дьяконов выплатил вузу «несоразмерные общей сумме ущерба 80 тысяч рублей», и констатировал — погашение «носит формальный характер для соблюдения условий УДО». По мнению надзорного ведомства, положительная характеристика администрации СИЗО и четыре поощрения при отсутствии взысканий «не свидетельствуют об активных мерах, направленных на восстановление социальной справедливости».

Также Ильнур Ибрагимов упрекнул райсуд в нарушении норм УПК — несвоевременном уведомлении потерпевшей стороны о дате заседания по ходатайству об УДО. Вывод о нарушении срока он сделал, обнаружив в материалах дела заявление представителя вуза Баландиной о рассмотрении дела в ее отсутствие, датированное одним днем с постановлением — 13 декабря.

Адвокат осужденного Мидхат Курманов в ответ заявил — никакого нарушения сроков нет. Баландина была заранее уведомлена о заседании, назначенном еще на 28 ноября, которое не состоялось ввиду трагедии в семье судьи. В результате рассмотрение было отложено на 2 недели.

Адвокат Мидхат Курманов напомнил — в числе полученных его клиентом поощрений был даже 8-дневный отпуск. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Надуманным защитник считает довод и о погашении ради создания видимости такового: «Возмещение ущерба Дьяконов начал, даже не имея исполнительного листа, до заключения мирового соглашения... Считаю, в этой части доводы прокурора не основаны на законе».

Курманов напомнил — в числе полученных его клиентом поощрений был даже отпуск! Этой осенью Дьяконова на 8 дней выпустили отдохнуть от СИЗО, разрешив провести эти дни дома.

Представитель потерпевшего КНИТУ-КХТИ в Верховный суд республики не пришла, просила рассмотреть вопрос в ее отсутствие. Итогам заседания стало определение о законности УДО для Дьяконова с оговоркой — выпустить из СИЗО его должны в ближайшие часы.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ, нужные материалы в изолятор были направлены с экспедитором после обеда. Непростая процедура оформления вольной в самом СИЗО растянулась до вечера.

В прокуратуре Татарстана уже заявили — будут обжаловать досрочное освобождение Дьяконова в кассации.