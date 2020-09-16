В Казани продлили домашний арест ректору КНИТУ-КХТИ

Фото: "Реальное время"

До 17 октября под домашним арестом останется обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Такое решение только что вынес Советский райсуд Казани, передает с места журналист «Реального времени».



Уголовное преследование Юшко началось в конце апреля.

Сами преступления, по версии Следкома РТ, начались еще в 2004 году, и на протяжении последующих 13 лет Юшко, будучи замдиректора и директором технопарка «Идея», одновременно и в режиме полной занятости трудился в КНИТУ — сначала завкафедрой инженерной и компьютерной графики, затем деканом факультета информационных технологий. Зарплату за эти годы в размере почти 8 млн рублей силовики считают похищенной, а внесенные в табели рабочего времени и другие отчетные документы данные — служебным подлогом.

В мае в деле ректора появился новый эпизод о мошенничестве с предполагаемым ущербом в 15 млн рублей. По версии следствия, эта сумма была похищена в период с 2013 по 2017 годы путем заключения и оплаты договоров КНИТУ с технопарком «Идея», которые были исполнены с кратным завышением стоимости услуг в сравнении с реальными затратами, а также обналичивания средств. В этой части обвинение Юшко еще не предъявлено.

По новому эпизоду в мошенничестве подозревают проректора по инновациям КФУ Дмитрия Пашина. Ранее суд отказал следствию в его аресте.

На заседании следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Вадим Максимов просил оставить ректора под домашним арестом еще на месяц. Представитель прокуратуры района Дмитрий Зайцев ходатайство поддержал.

Сам Сергей Юшко не возражал. Хотя дал понять — претензии Следкома не признает.