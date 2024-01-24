«За отсутствием состава преступления»: в Казани суд полностью оправдал экс-ректора КХТИ Сергея Юшко

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Оправдательный приговор по делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и директора технопарка «Идея» огласил сегодня Вахитовский райсуд Казани, передает из зала суда журналист «Реального времени». Суд признал его невиновным по двум эпизодам обвинения в особо крупном мошенничестве за отсутствием состава преступления.



Также отменен арест за землю и дом оправданного.

В совещательной комнате по этому делу судья Руфина Газизова провела почти два месяца. Поддержать подсудимого сегодня пришли его друзья и бывшие коллеги. Сергей Юшко пришел на суд без вещей, до начала оглашения сказал «Реальному времени», что надеется на лучший результат.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, бывшего ректора обвиняли в двух аферах с ущербом на сумму 11 млн рублей, в прениях прокуратура требовала для него 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей, а сам обвиняемый и два его адвоката просили об оправдании.

Преследование Сергея Юшко началось почти четыре года назад — в апреле 2020-го, когда он занимал ректорский пост, и был задержан в здании вуза. Впервые в истории Татарстана руководителю такого ранга вменили преступное совместительство должностей в вузе и технопарке «Идея». Напомним, фабулу обвинения.

Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет» : по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

: по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи». Эпизод 2. «10-кратная переплата за семинар»: как полагают силовики, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Судебный процесс по этому делу стартовал в Вахитовском райсуде в августе 2021 года. А в ноябре 2023-го Сергей Юшко выступил с последним словом.



«Вину я не признаю ни по одному из двух предъявленных эпизодов. Никаких хищений я не совершал!, — заявил он. — Фактически все свидетели со стороны обвинения дали показания в мою пользу».

Подсудимый попенял следствию, что лишь силами защиты к делу были приобщены несколько экзаменационных ведомостей за его подписью и фамилиями 185 студентов, которые сдавали экзамены именно ему. Но эти свидетели силовиками допрошены не были. На вопрос — почему, сам Юшко отвечает так: «Показания реальных студентов полностью разрушили бы версию обвинения о том, что я никакой деятельности в КНИТУ не вёл». Он отметил — в КНИТУ обучается порядка 25 тысяч человек, и ни один преподаватель не может читать лекции у всех, так что найти тех, кого Юшко действительно не обучал, было не так уж сложно. Однако и тут не обошлось без ошибок, по мнению обвиняемого:

— Прокурор в своей речи сослался на показания бывших студентов-заочников — братьев Блиновых, заявивших, что о кафедре компьютерной графики им ничего не известно, данный предмет они не изучали, обо мне они слышат впервые, занятий я им не преподавал, экзамены и зачёты не принимал. Вместе с тем к делу приобщены документы, подтверждающие — оба Блиновых не только изучали предмет «Инженерная и компьютерная графика», но и сдали его с оценкой «хорошо», а я принимал участие в работе комиссии при защите ими квалификационных работ.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Комментируя второй эпизод дела, Сергей Юшко напомнил — право проведения семинара было предметом открытых торгов, при этом председателем аукционной комиссии со стороны вуза выступал проректор Ильдар Абдуллин (позже осужденный по двум делам о контрактах КХТИ — ред.), а в ее состав входил проректор Валерий Аляев.



«Мне предъявлено в вину, что вместо иностранных специалистов из Индии и Японии курсы САППР провёл специалист из российского города Иваново, что для технопарка «Идея» обошлось значительно дешевле и якобы именно в этом заключается обман, а ценовая разница и есть сумма хищения. Между тем, невозможность участия иностранных специалистов выявилась уже после подписания контракта, и замену их на российского специалиста, а также самого специалиста предложил именно КНИТУ. Никто никакой тайны из этого не делал, все процедуры носили открытый характер, акт выполненных работ согласован и подписан двумя проректорами и ректором университета, а ректор КНИТУ, как член Совета директоров «Идея», в феврале 2014 года проголосовал за одобрение данной сделки», — подчеркнул в последнем слове обвиняемый и добавил, что «до копейки отчитался по этому договору» перед советом директоров технопарка.

По словам Юшко, никаких претензий от руководства вуза по объему, качеству или переплате оказанных услуг не поступало.

«В обвинительном заключении нет никаких данных о том, каким образом я похитил деньги, оставшиеся на расчётном счёте «Идеи», каким образом я их вывел и распорядился по собственному усмотрению. Спрашивается: почему такие данные не приводятся? Да потому что этого просто не было! Средства остались на расчётном счёте и были использованы исключительно в уставных целях данного акционерного общества, в котором я являлся исключительно наёмным работником и никогда не был бенефициаром», — продолжил он и в финале своей речи попросил оправдания за отсутствием события преступления по первому эпизоду и отсутствием состава преступления по второму.