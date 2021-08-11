Экс-ректора КХТИ Дьяконова решили не привлекать за халатность

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По данным «Реального времени», Следком по РТ отказался возбуждать дело о преступной халатности (ст. 293 УК РФ) против бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Основанием для такого решения источники редакции называют истекший срок давности уголовного преследования за данное преступление.



Претензии к действиям Дьяконова у силовиков появились в ходе расследования дела другого ректора КХТИ Сергея Юшко. Ему предъявлено обвинение в незаконном получении 9,8 млн рублей в качестве зарплаты в вузе. Силовики считают, что обвиняемый на протяжении 13 лет лишь числился заведующим кафедры, деканом и профессором, а в действительности обязанности не исполнял, работая в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке «Идея» и вводя в заблуждения Дьяконова — на тот момент ректора вуза.

Сам Герман Дьяконов, по данным источников «Реального времени», свидетельствовал: обязанности Юшко выполнял, претензий к его работе не было. Вины за собой Дьяконов не признавал, но выразил согласие с отказом СК в возбуждении дела по халатности.

Напомним, в настоящее время Герман Дьяконов отбывает 7-летний срок по приговору Вахитовского райсуда Казани по десяти эпизодам мошенничества с ущербом 42,6 млн рублей, связанным с исполнением госконтракта на разработку пластиковой «брони» и проведением учебных семинаров на благотворительные средства «Газпрома».

Накануне в казанском суде стартовал процесс над Сергеем Юшко. Его адвокаты намерены биться за оправдательный приговор.