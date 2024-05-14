Оправданный экс-ректор КХТИ Сергей Юшко рассказал о новом месте работы

Фото: Ирина Плотникова

Даже находясь под уголовным преследованием, бывший ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко не терял связи с наукой. «Меня пригласили в крупный проект в сфере фармацевтики в «Химграде», который инициировал технопарк «Идея», — поделился Юшко с «Реальным временем» после заседания Верховного суда РТ по своему делу.



Напомним, сегодня апелляционная инстанция отклонила доводы прокуратуры и признала оправдательный приговор Сергея Юшко законным и обоснованным. Таким образом вердикт Вахитовского суда Казани о несостоятельности обвинений в аферах на 11 млн рублей вступил в силу...

По словам оправданного, инновационный фармпроект реализуется с 2016 года и уже приносит прибыль акционерам. Юшко в команду пригласили еще в тот момент, когда он являлся подследственным, но уже не находился под домашним арестом. «Работаем над созданием реального проекта исследовательского центра. Моя задача — управление исследованиями», — уточнил Сергей Юшко, добавив, что большей информацией делиться пока не вправе.

О пережитом за четыре года следствия говорить он не хочет. Претензий в адрес следствия и прокуратуры не высказывает:

— Работа у них такая. Я — лицо заинтересованное. Не могу сказать — объективно велось расследование или нет. Мы [для защиты] сделали что смогли, и суд разобрался... Другое дело — зачем это было инициировано? Почему? Но эта информация для меня недоступна.