Кассационный суд не поверил в невиновность экс-ректора КХТИ Дьяконова

Фото: "Реальное время"

Осужденному к семи с половиной годам колонии Герману Дьяконову накануне не удалось добиться ни отмены, ни смягчения обвинительного приговора. Шестой кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для удовлетворения жалоб бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и его защитника, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

«Внимательно выслушали все мои доводы и вдруг огласили резолютивную часть об отказе», — подтвердил информацию адвокат осужденного Мидхат Курманов. По его словам, утвержденный двумя инстанциями приговор казанского суда в отношении его клиента будет обжаловаться дальше: «Верховный суд РФ разберется».

На связь с кассационной инстанцией в Самаре Герман Дьяконов выходил из казанского СИЗО — наказание он отбывает в хозотряде учреждения УФСИН, за решеткой успел поработать поваром. Его яркая речь о невиновности изменить мнение судей не смогла.

Напомним, в августе 2020-го Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о хищениях на 42,6 млн рублей, поступивших в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта и от «Газпрома» в рамках гуманитарной помощи на образовательную деятельность. Настаивавшего на оправдании экс-ректора Дьяконова признали виновным по 10-ти эпизодам афер и наказали на семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.

К колонии тогда приговорили и бывшего проректора по науке Ильдара Абдуллина, однако с учетом времени под арестом и применения нормы — день СИЗО за полтора в колонии общего режима — на волю этого осужденного отпустили в декабре 2020-го в связи с отбытием наказания. Еще пять подсудимых сотрудников КХТИ получили условные сроки. Как и досудебщик данного дела — бывший проректор по учебно-воспитательной работе Александр Кочнев. Его осудили отдельно от коллег.



Кроме Дьяконова, вступивший в силу приговор продолжает оспаривать только декан КХТИ Валентина Шкодич. Однако жалобы в ее защиту в кассационный суд пока не поступили.