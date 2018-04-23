Экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову продлили арест до 27 июля

Вахитовский районный суд Казани продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Дьяконову до 27 июля. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном на проведении научно-практических конференций. Свою вину экс-ректор отрицает.



Также суд продлил домашний арест до 24 июля проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу и ассистенту кафедры «Инноватики в химической технологии» Игорю Дубовику, которых подозревают в хищении денег, выделенных ОАО «Газпром» на осуществление научной деятельности.

Подробнее об арестах в КНИТУ-КХТИ читайте в специальном сюжете «Реального времени».