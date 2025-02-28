«На прекращение не согласен»: в Казани снова судят частично оправданного экс-ректора КХТИ

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани заново стартовал процесс по уголовному делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.

В январе 2024-го тот же суд полностью оправдал его по двум эпизодам обвинения в аферах, однако в ноябре кассационная инстанция в Самаре «распилила» этот приговор — утвердив оправдание по эпизоду с получением зарплаты на постах в КХТИ в течение 13 лет, но отменив итоговое решение по эпизоду проведения семинара. Срок давности по этому эпизоду уже истек, однако Юшко не стал просить о прекращении дела, передает с заседания журналист «Реального времени».

«На прекращение за сроком давности он не согласен, только за отсутствием состава преступления», — уточнили адвокаты подсудимого Олег Шемаев и Александр Погодин. Они намерены во второй раз доказать невиновность своего подзащитного.

Фабула дела не менялась. СК и прокуратура обвиняют Сергея Юшко в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 1,4 млн рублей с 10-кратной переплатой за проведение семинара: по версии силовиков, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ на семинаре «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании специалистов из Индии и Японии, за который вуз переплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

Сегодня представитель прокуратуры Виктория Аюпова огласила обвинительное заключение, после чего показания дала представитель потерпевшего вуза — начальник отдела претензионно-исковой работы Эльвира Баландина. Она сообщила — свидетелем событий не была, утверждать, что было совершено преступление, не может. На вопрос гособвинителя — подтверждает ли Баландина, что КХТИ действительно причинен ущерб, она сообщила, что на предварительном следствии она называла ту сумму, которая указывалась в постановлении следователя. И добавила: «Пока не доказано».



На следующем заседании суд планирует перейти к допросу свидетелей.