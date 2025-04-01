Александр Рязанцев: «Рубин» в 2009 году показал футбол, что любо-дорого»

Гол Рязанцева «Барселоне» запомнился как классный эпизод, может быть, даже исторический

Казанский «Рубин» 16 лет назад провел один из своих легендарных матчей, обыграв испанскую «Барселону» в гостях со счетом 2:1 в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Автор гола в ворота «Барселоны» Александр Рязанцев стал героем интервью «Реальному времени». В беседе с редакцией футболист вспомнил о семи годах, проведенных в Казани. Уже через год выступления в казанском клубе он стал основным игроком команды, которая стала открытием конца нулевых. Издание завершает интервью с двукратным чемпионом России.

«На первый сбор «Рубина» я поехал в статусе «на просмотре»

— Александр, в составе вашего дебютного «Рубина» были москвичи Ансар Аюпов и Михаил Синев, вроде бы земляки, но у вас с ними была разница в возрасте 14 лет. Были два грузина Михаил Ашветия и Георгий Кинкладзе, которые, возможно, тоже окажутся на политическом поприще, как нынешний президент Кавелашвили и министр энергетики Каладзе — бывшие футболисты тбилисского «Динамо». Знакомый по юниорской сборной Яркин... А кто был в вашем ближайшем окружении, что важно для любого приезжего?

— В «Рубине» до чемпионских времен была очень высокая ротация. Как только открывалось трансферное окно, то в него вдувало и выдувало человек по десять. Уже не помнят, наверное, но в мой приход у нас новичком был еще Роман Широков.



Когда я приехал в клуб, то меня поселили на базе. Затем в гостиницах мы селились вместе. Это Константин Скрыльников, который остался сейчас в футболе, работает в «Динамо». Именно с ним мы вылетали на первый сбор «Рубина», только он уже с контрактом, а я в статусе «на просмотре». Киреев, Нестеренко, Яркин, которых я назвал, — это, собственно, и был мой ближайший круг общения. Плюс еще кореец Кан Сон Кью, с которым мы продолжаем быть на связи.

Рязанцев один из многих рубиновцев, перешедших в «Рубин». Фото Вячеслава Евдокимова / fc-zenit.ru

— Вы москвич, переезжали тогда в провинцию. Я задавал подобный вопрос Сергею Рыжикову, Евгению Баляйкину, но оба сослались на то, что сами из провинции — Шебекино и Братска, и их не особо затронули проблемы Казани с подготовкой к Универсиаде и глобальной перестройкой города.

— Ну, в моем случае большое строительство началось позже, в 2008 году, когда город выиграл право на проведение Универсиады. Я к тому времени уже почти три года здесь прожил. Для нас, приезжих, самое популярное место изначально был торговый центр XL, затем, год спустя, построили «Тандем». Это к вопросу, где мы могли провести свободное время, сходить в кино, попить кофе, подстричься, поскольку там начали открываться первые заведения, которые сейчас носят название барбершопа. Для пеших прогулок отправлялись в центр города, а остальное время проводили на базе клуба.

«На контрасте рубиновская база казалась мне очень и очень хорошей»

— Тут возникает второй вопрос, связанный уже с самой базой. До вас был тренер клуба, который сетовал на один туалет на этаже, в том числе и этим объясняя определенные неудачи команды.

— Проживая в Казани, я могу сказать, что и наша база, и сам город развивался, с момента, когда его весь перерыли в 2008 году. Наша база примыкала к парку «Крылья Советов», и через нее люди ходили в разные стороны. Потом весь периметр базы огородили, были установлены шлагбаумы, и народ научился обходить нас краями. А на самой базе началось строительство, когда к имевшимся двум полям прибавили новые, открывался интернат, причем, если не ошибаюсь, он был немного в другом месте. Мне Саша Бухаров рассказывал, что он жил в интернате «Рубина», но было это немного в другом месте. В 2008 году появилось поле в глубине базы, с идеальным покрытием, на котором мы и тренировались практически весь сезон.



Карлос Эдуарду. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Ну тут уже у меня были определенные прививки по поводу базы, поскольку в Москве была база, доставшаяся от футбольного клуба «Торпедо», та, что в Мячково. Туалет у нас тоже был один на этаже, видимо, это был типовой проект для всех баз советского периода. Сама комната представляла из себя две кровати и умывальник. И на этом контрасте рубиновская база казалась мне очень и очень хорошей.

— Как говорят, что перед рассветом всегда наступает темнота, так и у вас перед чемпионством был достаточно мрачный сезон 2007 года. Охарактеризуйте его.

— Я уже сказал, что начал тот год твердым игроком основы, и что любопытно, сам сезон для меня сложился очень успешно. Начиналось как обычно для «Рубина», когда привезли большое количество новичков, того же Фабио Фелисио, других. Но ни те, кто приехал зимой, перед сезоном, ни летние, в период дозаявки — никто себя особо не проявил. Но для моего становления как футболиста это оказалось в кассу, поскольку команда была не такая сильная, как позже, и я постоянно получал игровую практику и спокойно прогрессировал. Это стало понятно, потому что я один из немногих, кто остался из того коллектива.

Если говорить о команде, то много сил у нас забрала трагедия с Ленаром Гильмуллиным, хотя в то же время это стало неким объединяющим фактором для тех, кто затем остался в команде на последующий, чемпионский сезон. Может быть, был некий расчет на этот сезон...



— А об этом шли разговоры?

— Нет, тем более в моем отношении, когда мне было чуть за двадцать, кто будет рассказывать о каких-то глобальных планах.

ТАИФ всегда был в числе спонсоров «Рубина». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Перед «Спартаком» я был уверен, что у нас все будет хорошо»

— Судя по всему, глобальность планов накануне сезона с 50-летием клуба не особо хотели афишировать, и в руководстве клуба справедливо полагали, что вначале надо дело сделать. 25 августа 2007 года запомнили?

— А что там было?

— Исполнилось 55 лет Курбану Бекиевичу, что совпало с домашней победой над «Спартаком» 3:1. Это еще был первый год Веллитона за «красно-белых» и первое поражение Станислава Черчесова на посту наставника «Спартака».

— Саму победу я запомнил, а детали, получается, нет. Я вообще почему-то думал, что у него день рождения 24 августа.

— Победы иногда забываются, а у соперников-то поражение настолько «кровоточило», что в конце сезона они обвиняли «Рубин» за него, и за то, что далее мы уступили дома «Зениту». Хотя другие болельщики посчитали, что решающей была потеря очков в матче с «Сатурном», когда Черчесов не поставил в состав Дмитрия Торбинского, проспавшего командную установку. Да еще и собирался уходить по окончания сезона в «Локо».

— Вот этого я не запомнил, единственное отложилось в памяти, что чемпионом стал «Зенит», и привел его к этой победе Домингес, выбивший в прыжке мяч, летевший в пустые ворота. Знаменитый сейв головой. А уже потом, в 2009 году, выдал такой сезон за «Рубин», что стал знаменитым не только в «Зените», но и во всей стране.

Кристиан Ансальди и Алехандро Домингес. Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

Вообще, наша команда в 2009 году показала такой футбол, что любо-дорого. Мы просто феноменально играли. Сейчас могут сказать, что это легко говорить, но я помню нашу гостевую игру со «Спартаком» в Москве, когда я стоял в подтрибунном помещении и был уверен, что у нас все будет хорошо. В итоге 3:0.

А потом была «Барселона», но и помимо нее наш дебют в Лиге чемпионов тоже выдался вполне успешный. Обыграли Киев, в домашнем матче с «Интером» смотрелись очень уверенно, сыграв вничью при большом количестве созданных моментов. А ведь «Интер» выиграл ту Лигу.

«Вначале мы выиграли чемпионат с помощью хорошей обороны, а 2009-й — в атаке»

— Может, мы не смогли выиграть потому, что Рязанцев не зарядил свою пушку?

— Ха-ха. Может быть, хотя бил, но не забил.

Получается, в 2008 году мы выиграли чемпионат, зачастую с помощью хорошей обороны, которая помогла нам потом в Барселоне, а 2009-й — в атаке.

— При этом первое чемпионство сопровождал рекорд из семи побед.

— Но тогда были моменты на тоненького, я помню, в Химках мы вели, а нам поставили пенальти, который хозяева реализовали, но арбитр решил, что пенальти необходимо перебивать. Рыжиков потащил, и мы в ответной контратаке забили гол, когда отличился Карадениз, и только тогда поверили в победу.

Гекдениз Карадениз. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Вы в одном из интервью обмолвились, что не особо хотите говорить о своем знаменитом голе в ворота Виктора Вальдеса, отраженном в моем стихотворении.

Мы в этот день все позабыли о «Зените» с ЦСКА.

Нас поджидал великолепный, но опасный «Ноу Камп».

Едва в игру еще вступили, и вот уже счет «ноль-один».

Рязанцев выстрелил, и Вальдес мяч глазами проводил.

— Немного не так. Не нравится, когда в каждом интервью говорят преимущественно о нем. А в принципе, запомнился как классный эпизод, может быть, даже исторический. В памяти многих людей он откликается приятными воспоминаниями, тем более победными.

Повторюсь, то, как мы играли в 2009 году, — это была какая-то сказка. Атаковать всегда приятно, играть в позиционный футбол, быть с мячом, чем гоняться за ним с целью отнять. Кода появился Домингес, влившись в ту компанию больших мастеров, которые остались с чемпионского сезона 2008 года, у нас улучшился контроль мяча, появилась дополнительная уверенность.

В целом, мне кажется, после двух победных сезонов, дебюта в Лиге чемпионов «Рубин» вышел на другой, более высокий уровень. Если до той поры команда только покупала игроков, то затем уже начала продавать: и Домингеса, и Бухарова, и Сергея Семака, и Кристиана Ансальди. К нам, в свою очередь, приезжали статусные футболисты, как Роман Еременко, Обафеми Мартинс, Карлос Эдуардо. Мы почувствовали себя одними из лидеров российского футбола, и не расставались с этим чувством до конца моей карьеры в казанском клубе. Мы же потом и завоевали бронзу, и выиграли Кубок России с Суперкубком, и постоянно играли в еврокубках, особенно запомнившиеся победные матчи с «Тоттенхемом», «Атлетико», соперничество практически на равных с «Челси», выигравшим в том сезоне Лигу Европы. Получается, что частенько наши удачливые соперники, победив нас, завоевывали итоговый титул.

