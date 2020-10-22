Осужденного экс-ректора КХТИ Дьяконова этапировали в Уфу

Фото: "Реальное время" (август 2020 г.)

Из Казани в Уфу этапировали осужденного экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, не дожидаясь вступления приговора в силу. Как выяснило «Реальное время», его перевод близким объяснили отсутствием свободных мест в СИЗО-1 Казани.



По данным источников в правоохранительных органах, за пределы Татарстана — в следственные изоляторы Башкортостана, Кировской и Самарской областей, Пермского края — начали отправлять и других осужденных. Речь идет лишь о тех, кого суд приговорил к реальным срокам, но в силу это решение пока не вступило.

В случае Дьяконова приговор был постановлен в августе Вахитовским райсудом Казани, бывшего ректора признали виновным в 10 эпизодах хищений в вузе и приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Вину он не признал, приговор обжаловал. Однако дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции пока даже не назначена.

О причинах ноу-хау ФСИН — в материале «Реального времени».