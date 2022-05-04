В суде Казани допросили экс-ректора КХТИ Сергея Дьяконова

Фото: "Реальное время"

Повестку на допрос в Вахитовский райсуд Казани получил бывший ректор КНИТУ-КХТИ, а ныне советник ректора вуза, доктор технических наук Сергей Дьяконов. Он дал свидетельские показания по уголовному делу в отношении отстраненного от руководства тем же вузом Сергея Юшко, сообщил журналисту «Реального времени» адвокат обвиняемого Олег Шемаев.



На допросе Дьяконов рассказал, что возглавлял КХТИ почти 20 лет — с 1988 по 2007 год, причем 11 лет совмещал этот пост с должностью советника президента РТ по науке и высшему образованию. В 90-х в поездке с президентской делегацией в Финляндию присмотрели идею технопарков, директором первого из которых в республике стал Сергей Юшко, вспоминал 84-летний свидетель.

По его словам, в последующем именно связь Юшко с казанским инновационно-производственным технопарком «Идея» стала главным основанием для его приглашения на выборную должность — декана факультета информационных технологий.



Отвечая на вопросы гособвинителя Руслана Габитова, бывший ректор КНИТУ-КХТИ сообщил: являясь деканом, Юшко не прекращал заведовать кафедрой, но зарплату получал по ставке более высокой должности. «При вас студенты на факультете Юшко были?» — поинтересовался представитель прокуратуры. «Конечно, они были», — заявил свидетель. Утвердительно он ответил на вопрос защитника Александра Погодина, существовала ли в вузе практика снижения контактной нагрузки (непосредственных занятий со студентами, — прим. ред.) для деканов.

Отрицательным был ответ на вопрос адвоката Олега Шемаева, мог ли человек 13 лет не ходить на работу в вуз и получать зарплату. «Нет, конечно!» — заявил Дьяконов-старший.

На заседании огласили рекомендацию Юшко за подписью Сергея Дьяконова для его избрания членом-корреспондентом Академии наук Татарстана. В ней указывалась, что соискатель является автором 69 научных публикаций, под его руководством выполнено 47 научных работ, подтвержденных контрактами, а еще на 2010 год подготовлено пять кандидатов технических наук.

Напомним, Сергея Юшко обвиняют в мошенничестве с «фиктивным трудоустройством» и получением из бюджета зарплаты завкафедрой, профессора и декана в 2004—2017 годах на общую сумму 9,8 млн рублей. По версии следствия, эти обязанности он не выполнял, поскольку был занят на полную ставку в качестве руководителя технопарка «Идея». Второй аферой силовики считают расходы в 1,4 млн рублей на проведение учебного семинара в 2013 году, полагая, что затраты составили всего 129 тысяч, в том числе за счет невыполнения техзадания по привлечению иностранных лекторов.

Юшко обвинения не признает. Сегодня в суде ждут новых свидетелей.