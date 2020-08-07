Пять фигурантов дела КХТИ получили условные сроки

Фото: «Реальное время»

Вахитовский райсуд Казани завершил оглашение приговора по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ на 42,6 млн рублей в рамках выполнения оборонного контракта и проведения конференций и семинаров. Все семь подсудимых признаны виновными, но лишь двое из них наказаны реальными сроками, сообщает с места журналист «Реального времени».



Бывшему заместителю по науке Ильдару Абдуллину суд назначил наказание в 6 лет и увеличил его до 7,5 года с учетом неотбытого срока по первому приговору. В 2015-м Абдуллин получил 6,5 года колонии за аферу с контрактами на поставку оборудования.



Сегодня же суд приговорил декана факультета технологии переработки каучуков Валентину Шкодич к 3 годам лишения свободы условно, а экс-директора Центра по разработке эластомеров КХТИ Игоря Дубовика к условному сроку в 3 года. При этом первую оправдали по двум эпизодам с хищением надбавок за хорошее проведение семинара. По одному из этих эпизодов суд установил невиновность и Дубовика.

По 4 года условно получили экс-директор Высшей школы бизнеса КХТИ профессор Екатерина Сергеева и экс-доцент кафедры менеджмента, гендиректор ООО «НПО «Техно-лидер» Аркадий Брысаев. На год меньше условный срок профессора и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилии Джанбековой.

Напомним, группу сотрудников вуза обвиняли в хищении 64,2 млн рублей, но суд сократил этот ущерб на 21 млн рублей.

Подробнее о громком деле — в материале «Реального времени».