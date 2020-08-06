Казанский суд снизил ущерб по делу КНИТУ-КХТИ до 42 млн рублей
Как передает журналист «Реального времени», Вахитовский райсуд Казани сократил размер установленного ущерба по делу КНИТУ-КХТИ сразу на треть — с 64 до 42 млн рублей. Об этом стало известно при оглашении приговора.
Обоснование решения суда пока не прозвучало. Однако при чтении обстоятельств второго, зарплатного, эпизода по оборонному контракту, судья Алмаз Мухаметшин сообшил о доказанности хищения на 9,5 млн рублей. Это почти на 19 млн меньше, чем насчитали следователи МВД.
Незначительно, на 300 тысяч рублей, суд сократил ущерб и по первому эпизоду дела — с закупкой материалов через Китай.
Напомним, сегодня днем в Казани началось итоговое заседание суда по делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Гремана Дьяконова, а также еще шестерых сотрудников вуза.
Им инкриминируются многомиллионные аферы. Изначально следствие заявляло о 64 млн рублей ущерба, однако теперь эта сумма сократилась на треть.
В июле 2020-го гособвинитель Руслан Габитов запросил для подсудимых следующие меры наказания:
- 9 лет для экс-ректора Германа Дьяконова по 10 эпизодам преступлений;
- 6 лет для экс-проректора по науке Ильдара Абдуллина по пяти «броневым» эпизодам (с учетом неотбытого срока по приговору 2015-го прокурор предложил окончательное наказание в 9 лет);
- 6 лет для декана факультета технологии переработки каучуков Валентины Шкодич по пяти «газпромовским» эпизодам;
- 5 лет для экс-директора Центра по разработке эластомеров КХТИ Игоря Дубовика по четырем «газпромовским» эпизодам;
- по 4 года для экс-директора Высшей школы бизнеса КХТИ профессора Екатерины Сергеевой и экс-доцента кафедры менеджмента, гендиректора ООО «НПО «Техно-лидер» Аркадия Брысаева — у обоих по три «броневых» эпизода;
- 3 года для профессора и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов Лилии Джанбековой по одному эпизоду с госконтрактом на броню.
комментарии
Профессора-воры...
Такое даже в страшном сне ещё совсем недавно и присниться не могло...