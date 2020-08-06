Казанский суд снизил ущерб по делу КНИТУ-КХТИ до 42 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Как передает журналист «Реального времени», Вахитовский райсуд Казани сократил размер установленного ущерба по делу КНИТУ-КХТИ сразу на треть — с 64 до 42 млн рублей. Об этом стало известно при оглашении приговора.

Обоснование решения суда пока не прозвучало. Однако при чтении обстоятельств второго, зарплатного, эпизода по оборонному контракту, судья Алмаз Мухаметшин сообшил о доказанности хищения на 9,5 млн рублей. Это почти на 19 млн меньше, чем насчитали следователи МВД.

Незначительно, на 300 тысяч рублей, суд сократил ущерб и по первому эпизоду дела — с закупкой материалов через Китай.

Напомним, сегодня днем в Казани началось итоговое заседание суда по делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Гремана Дьяконова, а также еще шестерых сотрудников вуза.

Им инкриминируются многомиллионные аферы. Изначально следствие заявляло о 64 млн рублей ущерба, однако теперь эта сумма сократилась на треть.

В июле 2020-го гособвинитель Руслан Габитов запросил для подсудимых следующие меры наказания: