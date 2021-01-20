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Верховный суд РТ утвердил обвинительный приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ

12:37, 20.01.2021 Сюжет:  Скандалы в КНИТУ-КХТИ 2
Верховный суд РТ утвердил обвинительный приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ
Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани вступил в силу приговор по уголовному делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ. По решению апелляционной инстанции бывший ректор вуза Герман Дьяконов признан виновным по всем 10 эпизодам, наказание ему в виде 7,5 года колонии общего режима признано законным и обоснованным, передает с заседания Верховного суда Татарстана журналист «Реального времени».

В то же время в апелляции смягчили наказание по приговору экс-проректору Ильдару Абдуллину, вследствие чего его срок по двум приговорам сократился до 7 лет и 5 месяцев — то есть всего на месяц. А кроме того, поправили приговор в части зачета сроков.

Напомним, в августе семь бывших и действующих сотрудников казанского вуза были признаны виновными в уводе средств по госконтракту Минпромторга и благотворительной помощи ПАО «Газпром» с ущербом 42,6 млн рублей. При этом Дьяконов и уже осужденный на тот момент экс-проректор Ильдар Абдуллин были наказаны реальными сроками, а остальная пятерка получила условные наказания.

Приговор Вахитовского райсуда Казани от 6 августа обжаловали четверо осужденных, при этом Абдуллин просил о смягчении наказания (получил 7,5 года вместе с наказанием по приговору 2015 года), а еще трое требовали полного оправдания — это Дьяконов, декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич (3 года лишения свободы условно по трем эпизодам, еще по двум оправдана) и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова (2,5 года лишения свободы условно по одному эпизоду).

Гособвинитель по делу опоздал с подачей апелляционного представления и оспорил отказ райсуда в восстановлении срока оспаривания.

На прошлом заседании Верховный суд РТ освободил из СИЗО осужденного Абдуллина, поскольку с учетом зачета сроков под стражей — день ареста за полтора дня колонии — срок его наказания уже истек.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансыБюджетПромышленность Татарстан Казанский национальный исследовательский технологический университетГерман Сергеевич Дьяконов
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:51
    По НЧИ КФУ когда возобновят расследования по хищению бюджетных средств в 2015-16гг в виде оплаты преподавателям из Елабуги за работу, которую они не выполняли в период с 2015-16гг размер хищения более 2млн.руб. Дело "красиво" развалил следователь а прокуратура города согласилась СКР РТ просим проверить законность действий СО СКР города СМИ Татарстана подробно информировало читателя по этому эпизоду в 2016 году.
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  • Анонимно 13:26
    Интересно, почему на месяц сократили срок Абдуллину?
    За активную помощь следствию?
    Тогда надо ждать новых дел.
    Если раскаяние искреннее.
    Или есть желание отомстить гуляющим на свободе.
    А если и то и другое?
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