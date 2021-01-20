Верховный суд РТ утвердил обвинительный приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани вступил в силу приговор по уголовному делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ. По решению апелляционной инстанции бывший ректор вуза Герман Дьяконов признан виновным по всем 10 эпизодам, наказание ему в виде 7,5 года колонии общего режима признано законным и обоснованным, передает с заседания Верховного суда Татарстана журналист «Реального времени».



В то же время в апелляции смягчили наказание по приговору экс-проректору Ильдару Абдуллину, вследствие чего его срок по двум приговорам сократился до 7 лет и 5 месяцев — то есть всего на месяц. А кроме того, поправили приговор в части зачета сроков.

Напомним, в августе семь бывших и действующих сотрудников казанского вуза были признаны виновными в уводе средств по госконтракту Минпромторга и благотворительной помощи ПАО «Газпром» с ущербом 42,6 млн рублей. При этом Дьяконов и уже осужденный на тот момент экс-проректор Ильдар Абдуллин были наказаны реальными сроками, а остальная пятерка получила условные наказания.

Приговор Вахитовского райсуда Казани от 6 августа обжаловали четверо осужденных, при этом Абдуллин просил о смягчении наказания (получил 7,5 года вместе с наказанием по приговору 2015 года), а еще трое требовали полного оправдания — это Дьяконов, декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич (3 года лишения свободы условно по трем эпизодам, еще по двум оправдана) и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова (2,5 года лишения свободы условно по одному эпизоду).

Гособвинитель по делу опоздал с подачей апелляционного представления и оспорил отказ райсуда в восстановлении срока оспаривания.

На прошлом заседании Верховный суд РТ освободил из СИЗО осужденного Абдуллина, поскольку с учетом зачета сроков под стражей — день ареста за полтора дня колонии — срок его наказания уже истек.