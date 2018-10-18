Организованное профессорское сообщество из КХТИ

10 фактов об уголовном деле Дьяконова и К, обвиняемых в хищении и обнале 64 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Какое имущество арестовали у бывшего ректора казанского вуза и членов созданной им, по версии следствия, ОПГ? Как обнальщики стали свидетелями и почему успешно принятая заказчиком работа по «пластиковой броне» потянула на пять эпизодов уголовного дела? «Реальное время» предлагает 10 важных фактов по «делу КНИТУ-КХТИ», в котором вчера из-за прогула подсудимых так и не начал разбираться Вахитовский суд Казани.

Первым — минут за 40 до начала заседания — на суд прибыл самый молодой из подсудимых — бывший доцент и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик. Отчасти пунктуальностью находящийся под домашним арестом обязан полицейскому конвоиру. Через некоторое время начали подходить адвокаты, а вслед за ними — декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич. Без опозданий прибыли и два гособвинителя из прокуратуры Казани Руслан Габитов и Андрей Наумов.

Четверо подсудимых, включая Германа Дьяконова, а также представитель потерпевшего вуза на заседание не явились. Адвокат бывшего ректора Мидхат Курманов объяснил со ссылкой на Уголовно-процессуальный кодекс РФ — у его клиента есть право не участвовать в предварительном заседании. Впрочем, судья Алмаз Мухаметшин не стал разводить церемоний и оформил на всех четверых прогульщиков принудительный привод, а после заседания присутствовавшим подсудимым непрозрачно намекнули — меру пресечения могут и изменить. Удастся ли приставам обеспечить явку участников процесса, узнаем сегодня в 10 часов утра.

Адвокат бывшего ректора Мидхат Курманов объяснил, что у его клиента есть право не участвовать в предварительном заседании



1. Шесть из восьми подсудимых уволены



Уголовное дело о хищениях в Казанском научно-исследовательском технологическом университете (бывший химико-технологический) потянуло на 80 томов и 10 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Его расследование началось в Казани в январе 2016 года. Не без участия уже осужденного к реальному сроку за хищение 28 бюджетных миллионов экс-проректора КХТИ по развитию Ильдара Абдуллина. Под суд по новому делу отправлены восемь человек.

Заключившего досудебное соглашение экс-проректора по учебно-воспитательной работе Александра Кочнева будут судить отдельно от группы коллег во главе с бывшим ректором. Кстати, Герман Дьяконов — единственный, кого обвиняют по всем 10 эпизодам мошенничества с контрактами Минпромторга и «гуманитаркой» «Газпрома». Из восьми подсудимых действующими сотрудниками потерпевшего вуза остались лишь двое — профессор Лилия Джанбекова и декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич. Последняя за время следствия успела стать мамой.

Заключившего досудебное соглашение экс-проректора по учебно-воспитательной работе Александра Кочнева будут судить отдельно от группы коллег. Фото Дарьи Турцевой

Также в мошенничестве обвиняют бывших профессора кафедры менеджмента Екатерину Сергееву и доцента той же кафедры Аркадия Брысаева, ассистента кафедры инноваций в химтехнологии и директора Центра по разработке эластомеров вуза Игоря Дубовика и проректора Ильдара Абдуллина.

2. МВД о конспирации и ролях фигурантов

По версии ГСУ МВД Татарстана, Герман Дьяконов в 2007 году занял пост ректора КХТИ, а через 5 лет из корысти создал в родном вузе организованную преступную группу (далее — ОПГ) для хищения средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников. В группу «добровольно вступили» семеро упоминавшихся выше деятелей науки, но именно ректор «разработал преступный план хищений, осуществлял контроль за исполнением своих указаний и распределял незаконный доход» — полагают следователи полиции. Они же считают, что Дьяконов в целях конспирации поддерживал связь только с сообщниками-проректорами, через которых руководил остальными членами ОПГ.

При этом, по версии следствия, проректор Абдуллин отвечал за подбор фирм-«прокладок» для поставки материалов и оборудования по завышенной стоимости, а также получал и передавал Дьяконову денежные средства, полученные в результате хищений по госконтракту для Минпромторга РФ от Сергеевой, Джанбековой и Брысаева, ну а проректор Кочнев контролировал незаконный вывод и обнал пожертвований «Газпрома», осуществляя непосредственное руководство Дубовиком и Шкодич.

Потерпевшим по делу о хищении средств Минпромторга РФ и «гуманитарки» «Газпрома» следователи признали сам казанский вуз. Фото Максима Платонова



3. Вузом заявлен гражданский иск

Потерпевшим по делу о хищении средств Минпромторга РФ и «гуманитарки» «Газпрома» следователи признали сам казанский вуз. Его представителем — начальником правового управления КХТИ Олегом Осипенко —заявлен гражданский иск на 64 млн 216 тысяч 69 рублей 94 копейки — именно такой размер ущерба установлен сотрудниками МВД.

4. Арестованного имущества на погашение не хватит?

В рамках обеспечительных мер по ходатайству МВД под арест попало имущество четырех фигурантов по делу. У Дьяконова арестовали жилой дом в Шелангинском поселении Верхнеуслонского района и дом с участком в селе Атабаево Лаишевского района. Джанбековой и Брысаеву запретили сделки с единственными квартирами в Казани, у последнего арестованы и сбережения в 939 тысяч рублей. Еще один жилой дом с участком в селе Габишево Лаишевского района арестовали у Сергеевой. Параметры и ценовые характеристики данной недвижимости в обвинительном заключении не указаны, впрочем, по данным источников «Реального времени», для погашения гражданского иска вузу этого не хватит.

5. Непризнавших вину освободили

Что до самих фигурантов, то из них в СИЗО в данный момент находится только Ильдар Абдуллин — ранее приговоренный к 6,5 года колонии общего режима и арестованный по новому делу, в котором он уже успел частично признать вину. Парадокс в том, что еще двое сознавшихся — Кочнев и Дубовик (не признающий только участие в группе) остаются под домашним арестом, а вот все настаивающие на невиновности находятся под подпиской о невыезде. С конца августа следователи отпустили из-под стражи и бывшего ректора. В интервью «Реальному времени» доктор химических наук, лауреат госпремий РФ и РТ заявил — намерен добиваться посадки тех, кто фабриковал его дело.

В СИЗО в данный момент находится только Ильдар Абдуллин — ранее приговоренный к 6,5 года колонии общего режима

6. Как расхищали треть оборонного контракта — версия следствия

Пять эпизодов данного дела связаны с государственным контрактом на 166 млн рублей. 20 сентября 2013 года его подписали директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Куликов и проректор КХТИ, ныне подсудимый Абдуллин. Казанский вуз взялся разработать технологию и оборудование для запуска производства броневых листов на основе полиэтиленпластиков, если коротко «пластиковой брони».

По данным сайта госзакупок, контракт исполнен в полном объеме еще в 2015-м, и претензий со стороны заказчика нет.

Однако, по версии обвинения, в ходе работы над оборонным проектом «профессорской группировкой» было похищено 54,6 млн рублей — треть от цены контракта. Тут и закупка композитных панелей в 3,5 раза дороже себестоимости: по данным полиции, вуз заплатил за них своему сотруднику Брысаеву — гендиректору ООО «НП «Техно-лидер» 1,7 млн рублей, тогда как Брысаев, используя реквизиты другой фирмы, прикупил этот товар в Китае, потратив 661 тысячу рублей.

Еще 28 млн, считают в МВД, были похищены путем фиктивного привлечения сотрудников вуза к исполнению оборонного контракта, порядка 40 человек выполняли лишь минимальный объем, а еще 23 человека (включая мать подсудимой Сергеевой) не выполняли и этого, но исправно получали свою часть как исполнители и передавали Сергеевой и Джанбековой, а дальше деньги передавались Абдуллину и Дьяконову и распределялись. Еще один парадокс — в число похищенных средств полицейские включили даже зарплаты ответственной за проект Сергеевой и куратора Абдуллина. Если никто из них не работал над заказом Минпромторга РФ, то каким чудом он оказался исполнен?! Отсутствие претензий со стороны заказчика можно объяснить по-разному: либо цена госконтракта изначально была завышенной и хищение 54 млн на качество и результат не повлияло, либо москвичи были в доле, либо хищений не было, а погорели ученые на незаконных попытках перераспределить бюджетный куш на другие нужды вуза.

По версии обвинения, в ходе работы над оборонным проектом «профессорской группировкой» было похищено 54,6 млн рублей. Фото popnano.ru



Два других «оборонных» эпизода хищений — на 10,6 и 11 млн рублей, по версии следствия, были совершены через соисполнителей контакта в ЗАО «Ферри Ватт», которые были введены в заблуждение и пошли и на подписание фиктивных договоров поставки (в том числе вакуумных насосов из США и Англии), и на перевод средств в указанные «профессурой» фирмы для обналичивания. Через то же ЗАО в руки подсудимых, как считают следователи, ушли еще 3,1 млн. Причем, согласно обвинительному заключению, компанию-«прокладку» для этой сделки по указке Абдуллина подыскал главный инженер «Ферри», потому что боялся негативных последствий в виде расторжения договоров вузом.

7. Видеокомпромат в дело не попал?

Как утверждают источники «Реального времени», в ходе судебного процесса может всплыть и довольно грязная история с видеокомпроматом. Якобы несколько фигурантов профессорского дела попали на крючок спецслужб, благодаря оперативным записям интимного свойства, и после задержания услышали — в случае отказа от сотрудничества последует ходатайство об аресте, а компромат доведут до авторитетов в СИЗО. Впрочем, в материалах уголовного дела о мошенничестве подобных записей нет, как и официальных жалоб о подобных попытках давления.

8. Свидетели-обнальщики

С учетом вышесказанного свидетелями преступлений ученых в деле являются директора тех самых финансовых «прокладок». По версии обвинения, все они были введены в заблуждение и не предполагали, что участвуют в отмывании средств по оборонным контрактам. Часть адвокатов по делу намерена выразить недоверие таким свидетелям.

9. «Гуманитарка» «Газпрома» потянула на пять эпизодов

Более 84 млн рублей пожертвовало ПАО «Газпром» возглавляемому Дьяконовым казанскому вузу в 2012—2015 годах. По ежегодным договорам с КХТИ госкорпорация выделяла средства на проведение научных семинаров, конференций, целевую подготовку выпускников и специалистов для работы в сфере транспортировки и переработки газа и на поддержку талантливых преподавателей и ученых. В МВД считают, что организацию и проведение проспонсированных мероприятий Дубовик и Шкодич обеспечивали по минимально низким ценам, тратя в год не более 400 тысяч рублей, при этом Дубовик приискивал фирмы, которым вуз оплачивал те же услуги в куда большем объеме. Причем контракты заключались на суммы до 500 тысяч рублей без проведения торгов.

В МВД считают, что организацию проспонсированных мероприятий Дубовик и Шкодич обеспечивали по минимально низким ценам, при этом Дубовик приискивал фирмы, которым вуз оплачивал те же услуги в куда большем объеме

Общий объем хищений «гуманитарки» — 9,6 млн рублей. В эту сумму вошли и два эпизода с начислением премий сотрудникам вуза за участие в разработке учебно-технической документации, причем получателям заранее сказали — выполнять работу не нужно, но премию отдайте… секретарше Кочнева. В 2015-м премии набежали приличные — по 100 тысяч на каждого из 12 фиктивно отличившихся. В их число, по данным следствия, попали Кочнев, Дубовик и Шкодич, впрочем, и они, расписавшись в получении, расстались с деньгами.

10. Долг Абуллина перед государством вырос до 30 млн

Примечательно, что еще год назад на продлении ареста экс-проректор Абдуллин уверял — похищенные средства передавались в Москву, отставным офицерам-кураторам от Минпромторга РФ. Похоже, компромат на федералов добыть так и не удалось. Как и найти вложения на 64 млн рублей.

Отметим, по первому делу КХТИ Вахитовский суд еще в ноябре 2016-го в гражданском порядке взыскал с осужденного экс-проректора Ильдара Абдуллина 28 млн рублей. Правда, денег вуз-истец так и не получил. По данным базы судебных приставов, за время нахождения Абдуллина за решеткой, его задолженность выросла почти на 2 млн рублей за счет начисления исполнительского сбора и пени.

«Реальное время» будет следить за ходом процесса, начавшегося со скандала.