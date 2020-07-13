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Происшествия

Приговор по делу КХТИ могут огласить 5 августа

16:21, 13.07.2020 Сюжет:  Скандалы в КНИТУ-КХТИ
Приговор по делу КХТИ могут огласить 5 августа
Фото: realnoevremya.ru

Приговор по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ может быть оглашен 5 августа.

На сегодняшнем заседании в Вахитовском суде Казани подсудимые выступили с последним словом. Так, бывший ректор казанского вуза Герман Дьяконов вновь заявил, что дело сфабриковано, а уже осужденный экс-проректор КХТИ Ильдар Абдуллин признал вину.

Судья удалился в совещательную комнату, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее гособвинитель по делу запросил для всех семи подсудимых реальные сроки — от 3 до 9 лет колонии общего режима, и потребовал взять их под стражу в зале суда.

Репортаж с последнего судебного заседания по делу КХТИ — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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