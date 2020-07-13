Приговор по делу КХТИ могут огласить 5 августа
Приговор по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ может быть оглашен 5 августа.
На сегодняшнем заседании в Вахитовском суде Казани подсудимые выступили с последним словом. Так, бывший ректор казанского вуза Герман Дьяконов вновь заявил, что дело сфабриковано, а уже осужденный экс-проректор КХТИ Ильдар Абдуллин признал вину.
Судья удалился в совещательную комнату, передает корреспондент «Реального времени».
Ранее гособвинитель по делу запросил для всех семи подсудимых реальные сроки — от 3 до 9 лет колонии общего режима, и потребовал взять их под стражу в зале суда.
Репортаж с последнего судебного заседания по делу КХТИ — в материале «Реального времени».ПроисшествияОбщество Татарстан
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