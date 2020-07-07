Гособвинитель просит посадить бывшего ректора КХТИ Дьяконова на 9 лет

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ с ущербом в 64,2 млн рублей. Гособвинитель по делу запросил для всех семи подсудимых реальные сроки — от 3 до 9 лет колонии общего режима и потребовал взять их под стражу в зале суда, сообщили «Реальному времени» представители защиты.



Максимальное наказание прокурор Руслан Габитов запросил для бывшего ректора казанского вуза Германа Дьяконова — 9 лет лишения свободы за 10 эпизодов мошенничества с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома».

Экс-проректора КХТИ Ильдара Абдуллина, уже отбывающего наказание по первому приговору, Габитов просил отправить за решетку еще на 6 лет и 9 месяцев. Декану Валентине Шкодич предложил назначить 6 лет колонии, профессору Екатерине Сергеевой и доценту Аркадию Брысаеву — по 4 года и на год меньше их коллеге Лилии Джанбековой.

Завтра суд предоставит слово в прениях подсудимым и их защитникам. Большинство фигурантов считают обвинения бездоказательными.