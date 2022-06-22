Экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов просится в колонию-поселение

Ходатайство осужденного Германа Дьяконова о смягчении наказания начал рассматривать сегодня Вахитовский суд Казани. Как выяснило «Реальное время», бывший ректор КНИТУ-КХТИ просит, чтобы остаток срока ему разрешили отбывать в колонии-поселении.



В марте Дьяконов уже ходатайствовал о замене реального лишения свободы принудительными работами. Ему отказали.

Напомним, в августе 2020-го казанский суд вынес приговор по делу о хищениях на 42,6 млн рублей, поступивших в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта и от «Газпрома» в рамках гуманитарной помощи на образовательную деятельность. Пять сотрудников вуза получили условные сроки. Экс-ректора наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима. В апелляции этот срок сократили на месяц. Вину Дьяконов отрицает.

После вступления приговора в силу его не отправили в колонию общего режима — оставили отбывать наказание, работая в СИЗО Казани.