Экс-ректор КХТИ в Верховном суде обвинил следователей в фальсификации

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Сегодня Верховный суд РТ рассматривает ходатайство ГСУ МВД Татарстана о продлении ареста экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову на срок свыше 12 месяцев. Обвиняемый в хищении бюджетных средств выступил против и обвинил следствие в фальсификации материалов дела, передает из суда журналист «Реального времени».

«Имеют место явные подтасовки — я начинаю читать предыдущие тома, а там появилось 100 новых страниц, которых вообще не было. А другие вообще исчезли. Я считаю — это произвол и беззаконие!» — заявил на заседании Дьяконов, отвечая на упреки следователя в том, что он слишком медленно знакомится с материалами дела. До сих пор читает 58 том, хотя остальные фигуранты уже прочитали все 65.

В своей речи в суде бывший ректор во многом повторил уже звучавшие аргументы своей невиновности.