Прокуратура обжалует оправдательный приговор казанскому экс-ректору Сергею Юшко

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Защищаться от обвинений в мошенничестве оправданному сегодня Сергею Юшко предстоит в Верховном суде Татарстана. Прокуратура республики намерена обжаловать сегодняшний приговор Вахитовского райсуда Казани, сообщил «Реальному времени» старший помощник главы надзорного ведомства Руслан Галиев.



«Гособвинение с судебным решением не согласно и намерено его обжаловать в апелляционном порядке», — заявил он. Напомним, в ходе прений представитель стороны обвинения предлагал для бывшего ректора КНИТУ-КХТИ 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, настаивая на его виновности в двух эпизодах афер в особо крупном размере.

Вахитовский суд Казани под председательством судьи Руфины Газизовой после тщательного рассмотрения дела решил: состава преступления в действиях Юшко нет и постановил приговор о его полном оправдании с признанием права на реабилитацию.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Оправданный довольно сдержанно прокомментировал свой приговор: «И в документах, и в людях я был уверен», — сообщил Сергей Юшко.

Напомним, бывшего ректора обвиняли в двух аферах с ущербом на сумму 11 млн рублей, его преследование началось еще четыре года назад.

Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет»: по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи». Эпизод 2. «10-кратная переплата за семинар»: как полагают силовики, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

В суде огласили лишь вводную и резолютивную часть, поэтому можно лишь предполагать, какие доводы в пользу Юшко суд положил в основу приговора.