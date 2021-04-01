«С чувством стыда мне нужно жить дальше»: экс-проректор КНИТУ-КХТИ сказал последнее слово

Прокурор запросил четыре года колонии для соучастника «профессорской ОПГ», три года и восемь месяцев он уже отсидел

Фото: Ирина Плотникова

Завтра в Казани намечено оглашение приговора по делу ключевого фигуранта уголовного дела об аферах в КНИТУ-КХТИ. После задержания в 2017 году проректор по учебно-методической работе Александр Кочнев изобличил в аферах с хищением гуманитарной помощи «Газпрома» самого себя, бывшего ректора Германа Дьяконова и подчиненных. А еще способствовал возбуждению дела против экс-проректора Иванова. О чем говорил в последнем слове раскаявшийся аферист, и почему четыре года колонии от прокурора вряд ли обернутся реальным сроком — в репортаже «Реального времени».

Провал версии с «откатами» не ударил по досудебщику



Приговора безработный Александр Кочнев ждет с октября 2018 года. Дело экс-проректора КНИТУ-КХТИ для рассмотрения в особом порядке и дело семи его сослуживцев поступили в Вахитовский райсуд с разницей в несколько дней. Но их уже давно осудили, допросив большое количество свидетелей, а с вынесением решения досудебщику спешить не стали — сначала по ходатайству обвинения приостановили производство, затем судья Лилия Галимова постановила вернуть материалы в прокуратуру.



Когда дело повторно поступило в райсуд, его приняла к производству судья Руфина Газизова. В процессе неоднократно объявляли перерыв ввиду болезни подсудимого, а на состоявшихся заседаниях исследовали характеризующие материалы, протоколы его допросов и... вступивший в силу приговор суда в отношении экс-ректора Германа Дьяконова и Ко.

Все это время Кочнев де-факто отбывал ожидаемое наказание и к дню ожидаемого приговора успел «отсидеть» три года и восемь с половиной месяцев, поскольку каждый день домашнего ареста, избранного в 2017-м, ему должны зачесть за день колонии общего режима, а две недели под стражей — за три недели.

Дело экс-проректора КНИТУ-КХТИ для рассмотрения в особом порядке и дело семи его сослуживцев поступили в Вахитовский райсуд с разницей в несколько дней

На этой неделе процесс дошел до прений. Старший помощник прокурора Казани, гособвинитель Татьяна Маслова запросила для подсудимого четыре года колонии общего режима за пять эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Она напомнила суду — экс-проректор по учебно-методической работе и завкафедрой технологии синтетического каучука КХТИ «принимал непосредственное соучастие» в хищении 9 млн 647 тысяч рублей из поступивших от «Газпрома» благотворительных средств. С учетом приговора по основному делу эта сумма сократилась на миллион, однако в обвинении досудебщика осталась прежней.

По версии обвинения, по указке ректора Дьяконова и под контролем Кочнева подчиненные последнего проводили обучающие семинары с минимальными затратами и обналичивали поступившие на эти цели средства по фиктивным договорам с коммерческими фирмами.

Гособвинитель заявила, что Кочнев выполнил условия заключенного на следствии досудебного соглашения — дал показания против ректора, декана Валентины Шкодич, директора Центра по разработке эластомеров Игоря Дубовика и бывшего первого проректора КХТИ Василия Иванова. Последнего судили отдельно еще и за превышение полномочий с получением второй зарплаты в миллион, наказали уголовным штрафом в 50 тысяч рублей.

Еще Татьяна Маслова просила учесть раскаяние и частичное возмещение ущерба подсудимым — выплату в 500 тысяч рублей еще во время предварительного следствия. А также отмечала состояние здоровья этого пациента республиканской онкологической больницы, его награды и ученые степени.

С учетом времени под арестом уже в декабре 2020-го — до вступления приговора в силу — Абдуллина освободили как полностью отбывшего наказание

Тот факт, что часть признаний Кочнева была опровергнута следствием и вступившим в силу приговором суда, в прениях не затрагивался. А между тем речь идет о многократных показаниях досудебщика, что собранные средства путем обнала через фирмы и через фиктивное премирование сотрудников регулярно передавались в виде «откатов» в Москву по указке Германа Дьяконова и непосредственном участии ныне дважды судимого проректора Ильдара Абдуллина.

Пять фигурантов «дела КХТИ» в августе 2020-го получили условные сроки, а бывший ректор вуза Дьяконов и экс-проректор по науке Абдуллин — по семь с половиной лет колонии общего режима, но у Абдуллина в зачет этого срока пошел и предыдущий приговор. Причем с учетом времени под арестом уже в декабре 2020-го — до вступления приговора в силу — Абдуллина освободили как полностью отбывшего наказание.

Дьяконов, по данным источников «Реального времени», остался отбывать наказание в хозотряде казанского СИЗО и теперь частенько облачается в белый халат и колпак, работая в столовой изолятора. Он продолжает оспаривать свой приговор уже в кассации.

Кочнев обещает искупить «тяжкие грехи» на воле

В прениях Александр Кочнев заявил — противоправность своих действий признает, просит прощения у вуза «за причиненные проблемы и трудности». Просил не наказывать реальным сроком. В последнем слове экс-проректор был более эмоционален — признался, что все четыре года под домашним арестом испытывает «чувство постоянного внутреннего стыда за то, что совершил», от которого «невозможно ни спрятаться, ни скрыться».

— Я понимаю прекрасно, что я виноват перед вузом, в котором проработал всю свою жизнь, который очень люблю. Еще раз прошу прощения. Виноват перед вузовским сообществом нашего города, в котором мне легко и комфортно работалось... За это время перебрал все, что сделал, от рождения до сегодняшнего момента. Я понимаю, что не судьба нас наказывает, не Бог наказывает, а мы сами себя — своими глупыми, идиотскими, дурацкими поступками. И, конечно, с этим чувством стыда мне нужно жить и дальше...

Александр Кочнев заявил — противоправность своих действий признает, просит прощения у вуза «за причиненные проблемы и трудности»

В продолжение своей речи Кочнев заявил: «Хотелось бы в будущем шаг за шагом искупать свою вину в меру возможного, в меру своих сил и средств, которые мне будут доступны». Сообщил о желании реально «помогать слабым и больным людям».

— Я надеюсь, что у меня будет такая возможность. И что суд, ваша честь, не применит наказание, связанное с реальным лишением свободы. И я смогу как-то искупать постепенно свою вину, свои тяжкие грехи...

Защита просит скостить ущерб, тяжесть и оставить на воле

Представитель потерпевшего вуза Елена Махмутова ни строгого, ни мягкого наказания для бывшего проректора не просила, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Удовлетворить гражданский иск к Кочневу она также не просила. Поскольку преступления, согласно приговору по основному делу, совершались группой людей, то возмещать ущерб все осужденные должны солидарно. В счет погашения может пойти и валюта, изъятая при обыске в доме Кочнева. На день задержания в пересчете на рубли эта сумма составляла 1,9 млн рублей.

Защитник Кочнева Данил Мишин просил суд оставить иск для рассмотрения в гражданском порядке. А кроме того, просил сократить размер ущерба и изменить квалификацию. Так, по первому из пяти эпизодов, вступившим в силу приговором суда по основному «делу КХТИ», установлено: сумма похищенного составляет не 1 млн 282 тысячи, а на 289,7 тысяч меньше, а это уже часть 3 статьи 159 УК РФ — то есть мошенничество в крупном размере. Сокращение ущерба еще по двум эпизодам на квалификацию повлиять не сможет.

Защитник Кочнева Данил Мишин просил суд оставить иск для рассмотрения в гражданском порядке. Фото kazanfirst.ru

Общий размер ущерба по основному «делу КХТИ» сократился с 64 млн до 46 млн рублей. В основном за счет одного из эпизодов с оборонным контрактом на разработку «пластиковой брони», поскольку следователи посчитали похищенной и зарплату непосредственных исполнителей контракта, работы по которому давно приняты заказчиком — Минпромторгом РФ.

Также адвокат Мишин просил исключить из обвинения квалифицирующие признаки преступлений «злоупотребление доверием» и «в составе организованной группы». Ранее это было сделано при вынесении приговора Дьяконову и Ко. А еще учесть, что по двум вменяемым Кочневу эпизодам декан Шкодич была оправдана, а по одному оправдали и Дубовика.

Большое внимание защитник уделил состоянию здоровья своего клиента, утверждая, что врачи ведут борьбу за его жизнь. «Только находясь вне изоляции от общества, Кочнев сможет беспрепятственно получать квалифицированную медицинскую помощь по тяжелому онкологическому заболеванию», — сообщил он и отметил, что диагноз подсудимого имеется в утвержденном правительством РФ Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в условиях изоляции от общества.

По словам защитника, на счету обвиняемого профессора — шесть кандидатов наук, 301 аккредитованная научная работа, ряд патентов и изобретений. «Научная и педагогическая деятельность Кочнева внесла существенный вклад в развитие образования и науки РФ. Так, Кочневым был издан учебник для студентов «Физика и химия полимеров», который является основным учебником химико-технологических вузов страны», — сообщил Мишин. И добавил — до задержания его клиент работал над новым учебником по модификации полимеров, но издать его не успел. Но на воле он «может продолжить беспрепятственно заниматься общественно-полезной деятельностью».

Суд удалился в совещательную комнату, озвучив дату приговора — 2 апреля.