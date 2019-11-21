В Казани фигуранта дела КХТИ госпитализировали в состоянии предкомы

Фото: "Реальное время"

В больницу для осужденных в тяжелом состоянии доставили экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина. Источник «Реального времени» сообщил: на протяжении длительного времени в СИЗО у арестованного Абдуллина держалась высокая температура, после чего подскочил уровень сахара в крови, и только после этого в состоянии предкомы его перевезли в БДО.



В связи с госпитализацией накануне Абдуллин не смог присутствовать на заседании суда по делу о хищениях в КХТИ. «Неявку» арестованного обосновали информацией из больницы для осужденных — лечение может затянуться. В связи с чем в уголовном процессе возможен длительный перерыв.

Факт госпитализации «Реальному времени» подтвердила адвокат экс-проректора Юлия Сорокина. С ее слов, Ильдара Абдуллина перевезли в БДО еще в субботу, но ситуация остается сложной. «Пока его состояние не улучшается. И, к сожалению, высокая температура не снижается», — комментирует защитник.

Напомним, в СИЗО Ильдар Абдуллин, страдающий рядом хронических заболеваний, находится без малого 4 года. В декабре 2015-го Московский райсуд Казани приговорил его к 6,5 года колонии общего режима за хищение по контрактам вуза 28 млн рублей. Приговор вступил в силу, но в колонию бывшего проректора не отпустили — арестовали по новому делу на 64 млн рублей. Его рассмотрение судом началось в прошлом году.