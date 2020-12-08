У осужденного экс-проректора КХТИ Абдуллина истек срок отсидки по приговору
Сегодня Верховный суд Татарстана начнет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу КНИТУ-КХТИ. Его оспаривают осужденные экс-ректор Герман Дьяконов, экс-проректор Ильдар Абдуллин, завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова и декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич, передает из суда журналист «Реального времени».
Апелляционное представление гособвинителя на мягкость приговора суд не принял, указал на пропуск сроков, в апелляции прокуратура оспаривает отказ в восстановлении этого срока.
Как выяснило «Реальное время», срок 7,5 года колонии профессора Абдуллина истек еще 6 декабря — с учетом зачета сроков ареста по его второму делу. Однако применен этот зачет для пересчета и освобождения осужденного может быть лишь после вступления приговора в силу. А обжалование может затянуться.
Напомним, приговор по делу КХТИ был вынесен в августе 2020 года. Вахитовский райсуд Казани решил, что орггруппы во главе с ректором не было, но был предварительный сговор на хищение средств по госконтракту на разработку «пластиковой брони» и благотворительных пожертвований ПАО «Газпром».
При этом суд сократил ущерб по делу до 42,6 млн рублей. Двое фигурантов были частично оправданы, пятеро получили условные сроки, Дьяконов и Абдуллин — по 7,5 года колонии общего режима.ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
комментарии
Проректор по науке получил 6,5 лет в 2015 году за воровство 28 миллионов бюджетных денег по контракту по микроскопу.
В 2020 году этот же проректор по науке (звучит как издевательство...) получил 7,5 лет за воровство 42 миллионов рублей бюджетных денег по военному госконтракту по полимерной броне.
Как у этого "гомерического" проректора "по науке" смог "истечь срок" 6 декабря 2020 года?
Опять в циферках запутался...
Может кто поможет?
Спасибо.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/196507-u-osuzhdennogo-eks-prorektora-khti-abdullina-istek-srok-otsidki-po-prigovoru
А справа кто?
Что за дамы "интересные во всех отношениях"?
И что известно о "досудебщике" проректоре Кочневе, игравшем в воровстве бюджетных денег и денег благотоворителей одну из "сольных партий"?
Наградили медалью в честь 100-летия ТАССР?