У осужденного экс-проректора КХТИ Абдуллина истек срок отсидки по приговору

Фото: "Реальное время" (справа - Игорь Дубовик и Валентина Шкодич)

Сегодня Верховный суд Татарстана начнет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу КНИТУ-КХТИ. Его оспаривают осужденные экс-ректор Герман Дьяконов, экс-проректор Ильдар Абдуллин, завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова и декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич, передает из суда журналист «Реального времени».



Апелляционное представление гособвинителя на мягкость приговора суд не принял, указал на пропуск сроков, в апелляции прокуратура оспаривает отказ в восстановлении этого срока.

Как выяснило «Реальное время», срок 7,5 года колонии профессора Абдуллина истек еще 6 декабря — с учетом зачета сроков ареста по его второму делу. Однако применен этот зачет для пересчета и освобождения осужденного может быть лишь после вступления приговора в силу. А обжалование может затянуться.

Напомним, приговор по делу КХТИ был вынесен в августе 2020 года. Вахитовский райсуд Казани решил, что орггруппы во главе с ректором не было, но был предварительный сговор на хищение средств по госконтракту на разработку «пластиковой брони» и благотворительных пожертвований ПАО «Газпром».

При этом суд сократил ущерб по делу до 42,6 млн рублей. Двое фигурантов были частично оправданы, пятеро получили условные сроки, Дьяконов и Абдуллин — по 7,5 года колонии общего режима.