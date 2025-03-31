Сила единства: Спартакиада «ТАИФ-НК» (видео)
Девять сложных испытаний на выносливость, силу духа и командную работу. В АО «ТАИФ-НК» состоялась корпоративная спартакиада. Нефтепереработчикам предстояло пробежать девять раз по 200-метровой беговой дорожке, качать пресс, грести на гребном тренажере, отжиматься, преодолевать препятствия, поднимать гантели и гири, перешагивать через тумбу и выполнять жим штанги лежа. Каждое задание требовало синхронных действий и четкой координации. Участники понимали, что только вместе они могут преодолеть трудные участки и добиться нужных результатов.
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