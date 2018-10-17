В Казани на старт процесса по делу КХТИ не явились четверо подсудимых, включая Дьяконова

Фото: Реальное время

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани не смог стартовать процесс по делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ с ущербом в 64,2 млн рублей. На предварительное заседание не явились аж четверо из семи подсудимых — бывший ректор Герман Дьяконов, профессора Екатерина Сергеева и Лилия Джанбекова, а также доцент Аркадий Брысаев, передает из суда журналист «Реального времени».тн

Неявку Дьяконова его адвокат Мидхат Курманов объяснил «Реальному времени» правом своего клиента, заявив, что его участие в предварительном заседании необязательно. Причина отсутствия остальных осталась неясной.

Судья Алмаз Мухаметшин мириться с этим не стал — вынес постановление о принудительном приводе всех прогульщиков на завтрашний день.

Помимо защитников в зале присутствовали директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик и декан Валентина Шкодич.

Напомним, группе сотрудников КХТИ вменяют аферы с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома».

В полном объеме вину признает восьмой фигурант дела — проректор Александр Кочнев, ранее заключивший досудебное соглашение. Его дело будет рассмотрено райсудом отдельно.