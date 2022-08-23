В Казани суд вернул прокурорам дело ранее оправданного профессора КХТИ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне Вахитовский райсуд Казани отказался рассматривать уголовное дело профессора КНИТУ-КХТИ Руслана Гарипова. Он повторно оказался на скамье подсудимых после отмены первого, оправдательного приговора, сообщает журналист «Реального времени».



На вчерашнем заседании райсуда адвокат обвиняемого Андрей Вербах заявил ходатайство о возврате дела прокурору для прекращения уголовного преследования. Он указывал — его клиент не является субъектом должностного преступления и не может быть привлечен за превышение полномочий.

Председательствующий судья Юрий Арсенюк частично согласился с доводами защиты и вернул дело в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений.

Напомним, 8 апреля 2022 года Вахитовский райсуд под председательством судьи Айрата Галлямова оправдал Гарипова по тому же обвинению. В частности, в оправдательном приговоре говорилось: действия профессора по предложению заключить договор поставки, согласованию актов приемки прибора не влекли правовых последствий, а все юридически значимые решения принимались должностными лицами вуза на уровне не ниже проректоров.

Однако в июне Верховный суд Татарстана отменил приговор и вновь отправил профессора на скамью подсудимых.

По версии обвинения, в 2014 году завкафедрой полиграфических технологий и материалов КХТИ, профессор, доктор химических наук Руслан Гарипов инициировал закупку вузом термогравиметрического анализатора производства США. Компания-победитель тендера обязалась поставить прибор за 2,8 млн рублей к концу года, но не выполнила условия контракта в срок. Поставщик уведомил заказчика — резкий рост курса доллара увеличил стоимость анализатора до 6 млн рублей.

Разрыв контракта в такой ситуации означал возврат выделенных на закупку средств в федеральный бюджет. Но Гарипов, по версии силовиков, предложил выход из ситуации — фиктивное переобучение сотрудников кафедры на неких курсах за 3 млн рублей. Эти деньги были выделены и направлены фирме-поставщику прибора, в итоге, в мае 2015-го КХТИ получил заказанный анализатор, а вот обучающие курсы так и не состоялись.