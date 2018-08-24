Верховный суд РТ не оценил ошибку МВД Татарстана по делу экс-ректора КХТИ

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О грубой ошибке следователей МВД Татарстана заявил сегодня на заседании Верховного суда РТ адвокат Мидхат Курманов, требующий освобождения из-под стражи экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова.

Главным козырем защиты стало ходатайство о продлении ареста до 27 октября, которое подписал глава ГСУ — замглавы МВД Татарстана Владимир Изаак, хотя согласно нормам УПК при продлении меры пресечения на срок свыше 12 месяцев ходатайство должно быть согласовано на уровне заместителя министра внутренних дел России, убеждал сегодня Верховный суд РТ бывший министр юстиции республики Курманов.

Он полагал, что коль 9 августа при продлении ареста Дьяконову первой инстанцией ВС РТ процессуальную ошибку не заметили, то вторая — апелляционная — инстанция должна ее исправить. «Дьяконова должны немедленно освободить», — утверждал защитник.

Представитель прокуратуры РТ Рустем Гатауллин против доводов адвоката возражал в целом, никак не комментируя требования УПК в части обязательных условий при рассмотрении ареста на срок свыше 12 месяцев.

Сам Дьяконов вновь говорил о произволе и намерении добиться уголовной ответственности для тех, кто его посадил. Апелляционная тройка Верховного суда РТ под председательством судьи Виктора Шашмаркина решила оставить обвиняемого в СИЗО.

Напомним, расследование дела КХТИ вышло на финишную прямую. Группу сотрудников вуза во главе с экс-ректором Дьяконовым и уже осужденным проректором Абдуллиным обвиняют в причастности к 10 эпизодам хищений с оборонными контрактами и благотворительной помощью. Ущерб оценен следствием в 64,2 млн рублей. Дьяконов с обвинением не согласен.

